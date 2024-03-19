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جمع التبرعات في شوارع إربد.. تسول مستتر بالعمل الخيري

3/19/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - تحت ذريعة "العمل الخيري"، ينشط أشخاص خلال شهر رمضان بجمع التبرعات لجهات متعددة، يجوبون شوارع مدينة إربد، يرتادون الأسواق، يدخلون المحال التجارية ويستوقفون المارة، يكررون ذات العبارات الاستعطافية "تبرعوا لبناء مسجد"، "تبرعوا لدار تحفيظ القرآن"، ""تبرعوا للايتام".
ويحمل هؤلاء الأشخاص أوراقا، كدليل على صدقيتهم، ولمنح من يريد التبرع مزيدا من الاطمئنان، بأنهم ينتمون إلى جهة موثوقة، بينما ما يحملونه من أوراق لا أحد يعرف مدى صحتها ورسميتها، وما إذا كانت تثبت فعلا أنهم ينتمون إلى لجان جمع التبرعات.
في زاوية أخرى، يزاحم جامعي التبرعات أشخاص يطلبون المساعدة تحت ذرائع عدة، أغلبها قاهرة من أجل اقناع المواطنين بالتبرع لهم، فمنهم من يحمل أوراقًا علاجية كحاجتهم لشراء الأدوية، أو إجراء العمليات الجراحية.
بين جامعي تبرعات لا يعرف مصدرهم وطالبي مساعدات تحت ذرائع قاهرة، يبقى العدد الأكبر ممن يمكن تسميتهم بـ"متسولون بالفطرة"، ليكتمل المشهد في شوارع واسواق ومجمعات مدينة اربد التي بات التسول فيها مهنة، في وقت تكثف الجهات المعنية جهودها لمنعها ووقف نشاطها.
محافظ إربد، رضوان العتوم، في اجتماع أخير للجنة متابعة عمل فرق مكافحة التسول، أكد ضرورة تكثيف حملات مكافحة التسول في محافظة إربد، لما تسببه هذه الظاهرة من إزعاج للمواطنين، وبخاصة في شهر رمضان المبارك.
وشدد العتوم على ضرورة تكثيف عمل فرق التسول الميدانية خلال شهر رمضان؛ نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وما تشكله من إزعاج للمواطنين نتيجة انتشار المتسولين عند إشارات المرور وأمام المساجد والمجمعات التجارية، الأمر الذي يُعيق حركة المرور ويعكس صورة غير حضارية عن مدينة إربد.
وقال العتوم إن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الأردني، وإن زيادة تلك الظاهرة في شهر رمضان المبارك يدفعنا لتكثيف حملات فرق مكافحة التسول الميدانية في محافظة إربد، على مدار الساعة.
المحافظ العتوم ليس وحده من يشعر بالانزعاج إزاء ظاهرة التسول، بل إن المواطنين باحتكاكهم المباشر مع هذه الفئات عبر تواجدهم بالأسواق يبدو الأكثر قلقا وامتعاضا من الظاهرة.
يشير المواطن احمد ملكاوي من سكان اربد، أن أشخاص يعرفون على أنفسهم على أنهم من لجان إعمار المساجد يدخلون الى المحال التجارية مرددين عبارة تبرعوا لبناء مسجد او لأسرة محتاجه، لافتا إلى أن هناك استجابة من قبل المواطنين للتبرع لهؤلاء الاشخاص ويقومون بإعطائهم المال دون التأكد من هوياتهم.
ولفت إلى أن هؤلاء الاشخاص عادة ما يلبسون "الزي الاسلامي" ليضفوا المصداقية على عملية الجمع، وآخرون يلبسون الزي الرسمي لمزيد من الثقة، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يحملون أوراقا في ايديهم يبرزونها في حال تم الطلب منهم، اضافة الى حقيبة لجمع النقود.
وقال صاحب محل محمد هياجنة إن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات ينشطون في شهر رمضان، مع وجودهم بأعداد قلية في الأشهر الأخرى، مؤكدا أن المواطنين يتبرعون بهذا الشهر طلبا للأجر والثواب، إلا أن الأموال التي يتم جمعها بحجة بناء المساجد أو للجان الزكاة لا يعرف أين تذهب.
ودعا الهياجنة المواطنين إلى عدم التبرع للأشخاص الذين يقومون بالتجول بالشوارع حتى يضمنوا أين تذهب الأموال.
الهياجة يرى بان ضبط عمليات جمع التبرعات المشكوك فيها، مسؤولية مجتمعية مشتركة ولكن على الجهات المعنية تكثيف حملات المراقبة والتفتيش على المتسولين ومن يدعون بجمع التبرعات لأهداف خيرية ويتواجدون على جنبات الطرق وامام المساجد والمحال التجارية.
يقول أحمد وهو صاحب محل ملابس إن أعداد المتسولين في تزايد، وأصبحوا مصدر تنفير للزبائن، وخصوصا وأن محله يقع بالقرب من أحد المساجد، لافتا إلى أن أعداد المتسولين تتضاعف في رمضان وان وجودهم يشوه المنظر العام ناهيك عن الازعاج الذي يصدروه.
وأضاف أن هؤلاء المتسولين ينشطون في شهر رمضان نظرا لقيام المواطنين بالتبرع لهم دون التأكد من انهم بحاجة أم لا، والتأكد من الوثائق التي يحملونها ما إذا كانت صحيحة وصادرة عن جهات رسمية.
ويعتقد المواطن علي الشريف، أن هناك بعض المتسولين امتهنوا التسول، وهم ليسوا بحاجة إلى المال، مشيرا إلى أن التبرع لهؤلاء المتسولين والتعاطف معهم يشجعهم على الاستمرار في ظل ما يحققونه يوميا من عائد مالي كبير.
وقال إن تواجد المحتاجين للتسول أمام المساجد منظر غير حضاري والاجدى بهؤلاء البحث عن أي فرصة عمل، فيما تتولى الجمعيات والحكومة صرف معونة في حال كانوا بحاجة وغير قادرين عن العمل بسبب مرض أو إعاقة.
وأشار إلى أن ظاهرة التسول أصبحت مهنة من لا عمل له تمارس امام المساجد وفي الشوارع والمحال التجارية وتحت ذرائع واهية لاستعطاف الناس للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.
وكان ديوان التشريع والرأي، نشر مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، والذي يعاقب فيه كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار.
والقانون، يعاقب أيضا كل شخص اعتباري يشغّل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.
كما يعاقب كل من يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.
ويعاقب كل شخص اعتباري يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.
وحددت تعليمات لوزارة الاوقاف في مسألة جمع التبرعات أمام المساجد، أن أي افراد أو جهة تريد جمع تبرعات وفق الأنظمة والقانون البدء بأخذ موافقة الوزارة والالتزام بتعليماتها.
وحدد التعليمات الجهات التي يحق لها جمع التبرعات بثلاث جهات، هي لجان إعمار المساجد، ولجان رعاية المساجد، ولجان الزكاة.
ويؤكد مدير أوقاف اربد عمر الحموري وجود تعليمات واضحة حددتها الوزارة في مسألة جمع التبرعات أمام المساجد، وأن أي أفراد أو جهة يريدون جمع تبرعات وفق الأنظمة والقانون عليهم أخذ موافقة الوزارة والالتزام بتعليماتها.
وأشار إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات وخصوصا قيام اشخاص يجيبون الشوارع يحملون أوراقا لجمع التبرعات لبناء المساجد وتم مخاطبة الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقهم مع الجهات المختصة، مثل الجمع بغير المكان المخصص أو جمع التبرعات بدون إذن قانوني أو جمع تبرعات من غير الفئات المصرح لها.
ودعا الحموري المصلين الى عدم التعاطف مع الذين يطلبون المال سواء لبناء المساجد او لأي جهة كانت وبإمكان المواطن التبرع بزكاة أمواله من خلال لجان الزكان حتى تذهب بالاتجاه الصحيح، وأن المديرية على استعداد لتلقي أي تساؤلات وألا يتردد المتبرع بطلب ايصال مالي بالمبلغ الذي دفعه.
وتابع الحموري، أن جمع التبرعات عبر التجوال في الشوارع أمر مخالف للقانون، لافتا إلى أن لجان التبرع لرعاية المساجد، تكون في المساجد.
وأوضح أن جمع التبرعات في المساجد أصبح يخضع لمتابعة دقيقة وفاعلة من كوادر المديرية المتخصصة في هذا المجال، مؤكدا أن هناك دائرة في المديرية تجتمع مع لجان التبرعات كل 3 أشهر للتدقيق في الوصل المالي وآلية جمع التبرعات.

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