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بكسة خير.. مبادرة عقباوية لوقف هدر الطعام وتوزيعه على المحتاجين

3/19/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - أطلق عدد من الشباب العقباوي قبيل رمضان المبارك مبادرة تعد الأولى على مستوى محافظة العقبة والتي تكفل من خلالها الشبان بجمع الطعام من الفنادق والمطاعم وحتى المنازل وتحت اشراف ورقابة صحية صارمة وتوزيعه على الاسر المستورة في مدينة العقبة وعابري الطريق داخل وخارج العقبة.
وتؤمن المبادرة التي اطلق عليها "بكسة خير" اكثر من 100 وجبة يوميا، يجمعها الشباب المتطوعون قبيل موعد الافطار لتوزيعها ضمن مناطق محددة في العقبة على أسر محتاجة ومعوزة.
وقال صاحب الفكرة المهندس أحمد أبو غوش إن كميات كبيرة من الطعام تهدر في المملكة تصل إلى 9500 ألف طن من الطعام، مؤكداً أن العقبة بخصوصيتها السياحية والفنادق الموجودة فيها والكثافة السكانية يوجد فيها هدر في الطعام كما باقي المدن الكبرى في المملكة، مشيرا إلى أن المبادرة تم العمل عليها قبل دخول شهر رمضان المبارك لجمع عشرات الوجبات الصالحة للأكل وتوزيعها على الأسر المعوزة وغير القادرة على شراء وجبة الإفطار في الشهر الكريم، مبينا أن أصحاب المطاعم والفنادق الى جانب بعض ربات البيوت استجابوا لهذه المبادرة ودعموها لترى النور في أول يوم من الشهر الفضيل وستستمر إلى نهاية الشهر الكريم.
وبين ابو غوش أنه من واجبنا كشباب في العقبة المساهمة في مساعدة الآخرين والمشاركة بشكل إيجابي في المجتمع بهدف توفير الطعام للمحتاجين وتعزيز الوعي حول أهمية تقليل هدر الطعام خلال هذا الشهر الفضيل، وسنحدث تغييرا وتأثيرا ايجابيا في المجتمع وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم فيه قيم العطاء والمشاركة ورعاية المحتاجين.
وقبل موعد الافطار، تجد شباب المبادرة التطوعية على الاشارات الضوئية في المدينة السياحية وعلى الطرق الخارجية وبحوزتهم عشرات الاكياس من الوجبات الغذائية يوزعونها على عابري الطريق للمحافظات الأخرى والبعض الأخر يوزعون الماء والتمر على سكان المدينة في جو ايماني وروحاني.
من جهته، قال محمد بسبسيو من مبادرة بكسة خير إن المبادرة تقوم على ثلاث محاور: أولها من الفنادق والبوفيهات النظيفة والأكل غير الملموس، إضافة إلى المطاعم والمنازل، حيث يتم تغليفها وبوجود رقابة صحية صارمة وتوزيعها على الأسر المُحتاجة بموجب كشف من لجان الزكاة مديرية الأوقاف والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع مديرية الصحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التعاون في تعزيز قيمة الطيبة والتراحم.
وبين بسيسو ان وجبات الإفطار تتضمن مزيجاً من المنتجات الغذائية الصحية بالإضافة إلى الفواكه والعصائر الطبيعية، لمنح الصائمين الغذاء اللازم، وتعزيزاً لجوهر شهر رمضان المبارك وقيمه الأصيلة، مشيرا ان كل الوجبات توضب حرصاً على سلامة المأكولات ولضمان الحفاظ على مذاقها الأصلي.
ويستوحي هذه المبادرة ركائزها من قيم شهر رمضان المبارك، الذي يشهد تنامياً في روح الكرم والتضامن المجتمعي والحرص على المساهمة في أعمال الخير وتجسيد الجوهر الحقيقي لهذا الشهر الفضيل.
وفي العقبة تزدحم مبادرة الخير في الشهر الفضيل حيث اخذت كذلك وبطرق مختلف بعض الجمعيات الخيرية على عاتقها تحمّل مسؤولية جلب الطعام الزائد الصالح للاستهلاك من فنادق ومطاعم وأسر وتوزيعه على فقراء ومحتاجي، حيث تعتمد جميع المبادرات على توزيع الغذاء المتبقي في الفنادق والذي لم تلمسه الأيادي على المحتاجين، وفي الأيام العادية تقدّر كميات الطعام الباقي في هذه الفنادق بحوالي 35 في المائة من الكمية المخصصة سواء للزبائن أو المدعوين الذين يحضرون مناسبات خاصة، أما في رمضان فتصل كميات الطعام الباقي إلى حوالي 50 في المائة.
وفي الأردن، بلغ مقدار الإهدار من الغذاء للفرد الواحد نحو 93 كغم سنويًا مقارنة بـ121 كغم على المستوى العالمي، ووصل مجموع الغذاء المهدر في الأردن نحو 935 ألف طن سنويًا، واذا دخلنا في تفاصيل هذا الفاقد والمهدر فهناك بعض المنتجات الزراعية يصل فيها إلى 41 % كما في البندورة و34 % في القمح ومنتجاته.

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