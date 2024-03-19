ديربيان يحددان بطل دوري السلة

(MENAFN
- Al Watan) انحصرت المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة بين الهلال والاتحاد بعد ختام الجولة الـ21 للدوري، في انتظار الجولة الأخيرة نهاية الأسبوع الحالي، التي ستحدد بطل الدوري، أو اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد هوية البطل، إذ يلتقى الهلال نظيره النصر، والاتحاد يواجه الأهلي، وهناك 3 احتمالات لتتويج بطل الدوري، ويكمن الاحتمال الأول في فوز الهلال على النصر، وخسارة الاتحاد أمام الأهلي ليتوج الهلال بطلا، فيما الاحتمال الثاني يكون بخسارة الهلال أمام النصر، وفوز الاتحاد على الأهلى ليظفر الاتحاد باللقب، أما الاحتمال الثالثة فهو انتصار الهلال والاتحاد على النصر والأهلي ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري تجمع الهلال والاتحاد.
MENAFN19032024000089011017ID1107998494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.