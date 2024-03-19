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ديربيان يحددان بطل دوري السلة

3/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Al Watan) انحصرت المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة بين الهلال والاتحاد بعد ختام الجولة الـ21 للدوري، في انتظار الجولة الأخيرة نهاية الأسبوع الحالي، التي ستحدد بطل الدوري، أو اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد هوية البطل، إذ يلتقى الهلال نظيره النصر، والاتحاد يواجه الأهلي، وهناك 3 احتمالات لتتويج بطل الدوري، ويكمن الاحتمال الأول في فوز الهلال على النصر، وخسارة الاتحاد أمام الأهلي ليتوج الهلال بطلا، فيما الاحتمال الثاني يكون بخسارة الهلال أمام النصر، وفوز الاتحاد على الأهلى ليظفر الاتحاد باللقب، أما الاحتمال الثالثة فهو انتصار الهلال والاتحاد على النصر والأهلي ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري تجمع الهلال والاتحاد.

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