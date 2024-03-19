قطر تُعد أخضر 23

(MENAFN
- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى الـ26 من مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا، وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تضمّنت تطبيقهم لتمارين لياقية وأخرى فنية.
يذكر أن أخضر تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الثالثة لكأس آسيا، المقرر انطلاقها منتصف أبريل المقبل، إلى جانب العراق، وتايلاند، وطاجيكستان.
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