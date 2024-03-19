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قطر تُعد أخضر 23

3/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى الـ26 من مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا، وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تضمّنت تطبيقهم لتمارين لياقية وأخرى فنية.
يذكر أن أخضر تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الثالثة لكأس آسيا، المقرر انطلاقها منتصف أبريل المقبل، إلى جانب العراق، وتايلاند، وطاجيكستان.

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