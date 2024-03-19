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4 أجانب بمعسكر أخضر الطاولة

3/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة الطاولة معسكرًا إعداديًا مكثفًا على صالتي نادي النهضة ونادي السلام على فترتين عصرية ومسائية، ضمن المرحلة الثالثة من الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، ويأتي في مقدمتها التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن غرب آسيا، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ18 من مايو المقبل بالعراق.
ويشارك في المعسكر اللاعبون علي الخضراوي (الاتحاد) عبدالعزيز بوشليبي (الفتح)، خالد الشريف (الأهلي)، تركي المطيري (الهلال)، ويقود الأخضر فنيًا المدرب البولندي ليزيك كوشرسكي ويساعدة المصري يوسف ربيع وإداريًا الكابتن عبداللطيف العباد بإشراف رئيس لجنة المنتخبات شُبَّر العوامي.
ويضم المعسكر 4 لاعبين أجانب من كوريا الجنوبية ومصر لضمان تنوع المدارس الفنية.

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