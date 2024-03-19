4 أجانب بمعسكر أخضر الطاولة

(MENAFN
- Al Watan) يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة الطاولة معسكرًا إعداديًا مكثفًا على صالتي نادي النهضة ونادي السلام على فترتين عصرية ومسائية، ضمن المرحلة الثالثة من الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، ويأتي في مقدمتها التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن غرب آسيا، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ18 من مايو المقبل بالعراق.
ويشارك في المعسكر اللاعبون علي الخضراوي (الاتحاد) عبدالعزيز بوشليبي (الفتح)، خالد الشريف (الأهلي)، تركي المطيري (الهلال)، ويقود الأخضر فنيًا المدرب البولندي ليزيك كوشرسكي ويساعدة المصري يوسف ربيع وإداريًا الكابتن عبداللطيف العباد بإشراف رئيس لجنة المنتخبات شُبَّر العوامي.
ويضم المعسكر 4 لاعبين أجانب من كوريا الجنوبية ومصر لضمان تنوع المدارس الفنية.
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