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أمير الباحة يناقش المشاريع الرياضية

3/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلم أمير الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، تقريرًا عن الحركة الرياضية بالمنطقة وأوضاع أنديتها، وأهم منجزات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خلال عام 2023، وذلك خلال لقائه بمدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان آل شايع وعدد من قيادات الفرع، وناقش الأمير حسام بن سعود المشاريع التطويرية لمدينة الملك سعود الرياضية وإمكانية اعتماد مشاريع أخرى في المنطقة.

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