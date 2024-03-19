أمير الباحة يناقش المشاريع الرياضية

أمير الباحة يناقش المشاريع الرياضية
التاريخ
3/19/2024 11:26:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) تسلم أمير الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، تقريرًا عن الحركة الرياضية بالمنطقة وأوضاع أنديتها، وأهم منجزات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خلال عام 2023، وذلك خلال لقائه بمدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان آل شايع وعدد من قيادات الفرع، وناقش الأمير حسام بن سعود المشاريع التطويرية لمدينة الملك سعود الرياضية وإمكانية اعتماد مشاريع أخرى في المنطقة.
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