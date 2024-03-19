شباب يحولون الأحياء إلى حدائق معلقة

(MENAFN
- Al Watan) تفوقت ابتكارات شباب أحياء منطقة جازان على ابتكارات وتجهيزات بلديات المحافظات لشهر رمضان المبارك، حيث حول شباب جازان أحياءهم السكنية إلى حدائق معلقة بجهود شخصية، خطفت معها أنظار المواطنين، في وقت كشف مصدر لـ((الوطن))، أن مبيعات الزينة بلغت نحو مليون ريال خلال الـ3 أيام الأولى من شهر رمضان
ابتكارات جديدة
ابتكر شباب الأحياء ابتكارات جديدة، أضفت جماليات، ومشاهد حضرية مميزة، وتمثلت أبرز الابتكارات في: المظلات المعلقة التي تظهر للمرة الأولى داخل الأحياء، وألوان الزينة المضاءة، وانتشار الورود، والجلسات الشعبية اليومية وغيرها، وصبغ جدران المنازل والمداخل باللون الأزرق في ظاهرة فريدة هي الأولى من نوعها.
ملتقى يومي
رصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، تطور أحياء جازان، ومكافحتها للتشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتحولها إلى ملتقى يومي يجمع الشباب وكبار السن والأطفال، لاستذكار ذكريات رمضان، ومشاهدة التلفاز في الهواء الطلق، وممارسة الألعاب المختلفة إلى ساعات الفجر الأولى.
ليال مميزة
أوضح المواطن خالد عبده لـ((الوطن))، أن ليالي شهر رمضان مميزة، وتشهد تنافس جميع الأحياء على مستوى المملكة في تزيين الأحياء، وتنفيذ ابتكارات جديدة في كل موسم رمضاني، مضيفا أنها ظاهرة فريدة تستحق دراستها وتطبيقها، وتحفيز أهالي الأحياء ودعمهم ماديا ومعنويا، إذ إن ما يقومون به يوازي ما يقوم به البلديات والجمعيات وغيرها، ولكن بجهود ذاتية.
3300 زينة
أكدت أمانة منطقة جازان لـ((الوطن))، أن تجهيزات الأمانة والبلديات التابعة لشهر رمضان تمثلت في: 24 ألف علم، و1600 لوحة، و1400 مجسمات، و3300 كشافات زينة، وتزيين 6 آلاف أعمدة الإنارة، وتجهيز 160 ملعبا، و220 منافذ بيع حاضنات، و24 سوقا مؤقتا، و5 آلاف وجبات إفطار صائم مستهدفة.
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