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شباب يحولون الأحياء إلى حدائق معلقة

3/19/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تفوقت ابتكارات شباب أحياء منطقة جازان على ابتكارات وتجهيزات بلديات المحافظات لشهر رمضان المبارك، حيث حول شباب جازان أحياءهم السكنية إلى حدائق معلقة بجهود شخصية، خطفت معها أنظار المواطنين، في وقت كشف مصدر لـ((الوطن))، أن مبيعات الزينة بلغت نحو مليون ريال خلال الـ3 أيام الأولى من شهر رمضان
ابتكارات جديدة
ابتكر شباب الأحياء ابتكارات جديدة، أضفت جماليات، ومشاهد حضرية مميزة، وتمثلت أبرز الابتكارات في: المظلات المعلقة التي تظهر للمرة الأولى داخل الأحياء، وألوان الزينة المضاءة، وانتشار الورود، والجلسات الشعبية اليومية وغيرها، وصبغ جدران المنازل والمداخل باللون الأزرق في ظاهرة فريدة هي الأولى من نوعها.
ملتقى يومي
رصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية، تطور أحياء جازان، ومكافحتها للتشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وتحولها إلى ملتقى يومي يجمع الشباب وكبار السن والأطفال، لاستذكار ذكريات رمضان، ومشاهدة التلفاز في الهواء الطلق، وممارسة الألعاب المختلفة إلى ساعات الفجر الأولى.
ليال مميزة
أوضح المواطن خالد عبده لـ((الوطن))، أن ليالي شهر رمضان مميزة، وتشهد تنافس جميع الأحياء على مستوى المملكة في تزيين الأحياء، وتنفيذ ابتكارات جديدة في كل موسم رمضاني، مضيفا أنها ظاهرة فريدة تستحق دراستها وتطبيقها، وتحفيز أهالي الأحياء ودعمهم ماديا ومعنويا، إذ إن ما يقومون به يوازي ما يقوم به البلديات والجمعيات وغيرها، ولكن بجهود ذاتية.
3300 زينة
أكدت أمانة منطقة جازان لـ((الوطن))، أن تجهيزات الأمانة والبلديات التابعة لشهر رمضان تمثلت في: 24 ألف علم، و1600 لوحة، و1400 مجسمات، و3300 كشافات زينة، وتزيين 6 آلاف أعمدة الإنارة، وتجهيز 160 ملعبا، و220 منافذ بيع حاضنات، و24 سوقا مؤقتا، و5 آلاف وجبات إفطار صائم مستهدفة.

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