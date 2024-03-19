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بواكير لمزارع المانجو بجازان

3/19/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أسواق منطقة جازان استقبال بواكير ((المانجو)) الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع.
وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير، أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي يتم زراعتها بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو بين 50 - 200 ريال للكرتون التي تزن بين 30 و45 كيلوجرامًا من المانجو بحسب نوع المنتج.
وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة، مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت في الارتفاع التدريجي، ما سيسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو، ومنها ((التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو سنارة، والكنت، والكيت، والبلمر، والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والسوداني)).

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