بواكير لمزارع المانجو بجازان

(MENAFN
- Al Watan) بدأت أسواق منطقة جازان استقبال بواكير ((المانجو)) الذي تشتهر بزراعته المنطقة، حيث بدأ المزارعون بعرض إنتاجهم للبيع.
وتمتاز أشجار المانجو بإنتاجها الغزير، أكثر من غيرها من المنتجات الزراعية الأخرى التي يتم زراعتها بالمنطقة، فيما تراوحت أسعار المانجو بين 50 - 200 ريال للكرتون التي تزن بين 30 و45 كيلوجرامًا من المانجو بحسب نوع المنتج.
وتوقع مزارعو المانجو بالمنطقة زيادة في كميات ثمار المانجو الناضجة خلال الأسابيع القادمة، مع ارتفاع درجة الحرارة التي بدأت في الارتفاع التدريجي، ما سيسهم في عرض أصناف متعددة من المانجو، ومنها ((التومي، والجل، والجلين، والزبدة، وأبو سنارة، والكنت، والكيت، والبلمر، والسنسيشن، والباكستاني، والهندي الخاص، والسوداني)).
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