السعودية توقع مذكرة مع شركة EMBREAR لتطوير قطاع الطيران
التاريخ
3/19/2024 11:22:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع شركة "EMBREAR" إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع صناعة الطيران.
ويأتي توقيع المذكرة لتطوير قطاع الطيران في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
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