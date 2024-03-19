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السعودية توقع مذكرة مع شركة EMBREAR لتطوير قطاع الطيران

3/19/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع شركة "EMBREAR" إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع صناعة الطيران.
ويأتي توقيع المذكرة لتطوير قطاع الطيران في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

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