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طه حسين وتوظيفه للشك الديكارتي

3/19/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ((أنا أفكر إذن أنا موجود)) عبارة الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، ذائعة الصيت التي يرددها كثير من الناس دون معرفة سياقها الديني. أطلقها ديكارت وهو يمر بحالة شك عميقة جعلته يشك حتى في وجوده الشخصي. ونحن بدورنا نتساءل: ما الحالة التي تجعل الإنسان مهما أكثر من التساؤلات والشكوك، أن يصل مرحلة الشك في وجوده الشخصي؟ الإنسان الذي يشك في وجوده الشخصي هو في الحقيقة يمر بمرحلة غير طبيعية من الوعي. ماذا يمكن تسمية الحالة العقلية أو النفسية التي أوصلت ديكارت إلى مرحلة الشك في وجوده؟
في كتاب ((في الشعر الجاهلي)) حاول طه حسين أن يوظف الشك الديكارتي في دراسته للشعر الجاهلي، وهنا يقول طه حسين: ((أريد أن أقول إني سأسلك في هذا النحو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة. أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث. والناس جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج أن يتجرد الباحث من كل شيء يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما)). لدينا بعض الوقفات عند حديث طه حسين، فهو هنا يذكر بأن الشك أسلوب علمي وفلسفي. بمعنى أن الشك الفلسفي لا يختلف جوهريا عن الشك العلمي. وهنا يمكن القول إن عميد الأدب العربي قد وقع في فخ التوظيف الشكلي للشك الديكارتي، ولم يوظف الشك الديكارتي في سياقه الصحيح. فالشك عند ديكارت شك فلسفي بمعنى أنه يشك في مصداقية الحواس البشرية، والعلم لا يشك في مصداقية الحواس بل يعتمد عليها، العلم يقوم منهجه على طريقتي الملاحظة والاستقراء، وكلاهما يعتمد على الحواس في إثبات نتائجه.
الشك في الحواس هو الذي أوصل ديكارت لحالة الشك في الذات، وهي مرحلة لا واعية يلغي فيها الإنسان حواسه بواسطة رياضات روحية محددة، تنتشر في بعض مذاهب التصوف اليوناني والهندوسي، تجعل الإنسان يفقد اتصاله بالعالم الحسي ويبقى عقله الباطن أو تفكيره اللاواعي منتبها، وهذا ما جعل ديكارت يطلق عبارته ((أنا أفكر إذن أنا موجود)). ديكارت لا يستحدث منهج الشك الفلسفي القائم على أساس الشك في الحواس، كما يعتقد طه حسين، فمنهج الشك ضارب في القدم، يعود تاريخه لما قبل الميلاد، ويمكن اعتباره حالة من الفناء، فهو أسلوب أو طريقة لاقتحام بحر الفناء. ديكارت كان يسعى للوصول إلى اليقين، ولكن ليس اليقين كما هو معروف في العلم الحديث، بل شهود الحقيقة الكونية عن طريقة سلوك طريقة أشبه بمقامات العارفين في الطرق الصوفية، وأول الطرق الموصلة لليقين هي الشك في الحواس البشرية. ولا أظن أن طه حسين كان يشك في حواسه حين عقد النية على دراسة الشعر الجاهلي. وهذا ما يجعلنا نؤكد بأن توظيفه للشك الديكارتي كان توظيفا شكليا في الحقيقة.
الشك في الحواس مبني على عقيدة دينية شاعت عند شعوب وأمم عديدة، وهو وسيلة للوصول إلى الفناء، وفي كتاب ((مدارج السالكين)) لابن قيم الجوزي، أحد أهم المراجع التي تناولت بالتفصيل موضوع الفناء، وفيه يقدم ابن القيم وصفا دقيقا للتصوف عند الفلاسفة، ونستطيع من خلال كتابه العميق أن نجد التشخيص الدقيق لحالة ديكارت التي جعلته يشك في وجوده ويطلق عبارته الشهيرة ((أنا أفكر إذن أنا موجود)). فالشك الديكارتي يمكن اعتباره تمرينا روحيا للوصول لحالة الفناء الشبيهة بحالة النيرفانا في بعض الأديان الآسيوية.
يقول ابن قيم معرفا مفهوم الفناء: ((والفناء الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد، وتغيب في أفق العدم، كما كانت قبل أن توجد. ويبقى الحق تعالى كما لم يزل. ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضا فلا يبقى له صورة ولا رسم. ثم يغيب شهوده أيضا. فلا يبقى له شهود)). هنا نجد وصفا دقيقا لحالة ديكارت وتفسيرا لعبارته (أنا أفكر إذن أنا موجود). فالشك عند ديكارت لم يكن علميا بالدرجة الأولى بقدر ما هو سلوك ديني خاضع لمعتقدات وأساطير يونانية قديمة.

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