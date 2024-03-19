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‫ المملكة تجدد بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية

3/19/2024 11:22:37 PM
(MENAFN- Al Watan) من جوار بيت الله الحرام وعلى مقربة من الكعبة المشرفة، وفي شهر رمضان المعظّم انطلقت أعمال المؤتمر الدولي ((بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية)) الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمشاركة واسعة من ممثلي المذاهب والطوائف الإسلامية الذين تدافعوا من كل دول العالم للمشاركة في هذا المحفل التاريخي الذي يهدف لرسم معالم مضيئة ودلالات إرشادية هامة وبناء جسور من الإِخاء والتعاون بين المذاهب الإسلامية، لمساعدة الأمة على مواجهة التحديات.
ومع أن الإسلام امتاز منذ بزوغ فجره قبل أكثر من 1400 عام بدعوته للاعتصام بحبل الله، وإعلائه لشأن الوحدة التي هي مفهوم إسلامي عظيم، يشمل بسماحته جميع دوائر الوجود الإنساني، ويغطي كافة أنواع العلاقات بين الأفراد والجماعات، إلا أن حالة التمايز بين المذاهب الفقهية التي برزت في ظروف زمانية معينة تسببت في بروز نزاعات تطورت إلى تطرف أسهم في تزايده عدم التوعية الكافية للشباب بالقيم الدينية الصحيحة.
لذلك فإن هذا المؤتمر يستمد أهميته من مجموعة من الدلالات، في مقدمتها رمزية الزمان وقدسية المكان، ومن الظرف الدقيق والمنعطف التاريخي الذي تمر به الأمة الإسلامية التي تواجه تحديات مصيرية، مما يحتم ضرورة توحيد كل الجهود واستنفار كافة المقدرات، لتجاوز العقبات والتغلب على أسباب الخلاف والتمسك بالقواسم المشتركة لتكون أمة واحدة قادرة على البقاء والاستمرار.
وكعادة المملكة عندما تقوم باستضافة فعالية عالمية فقد كان التنظيم دقيقا ورائعا، فالمشاركون تم انتقاؤهم بعناية، وأتيحت لهم الفرصة الكافية للتعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم، وكان الحوار شفافا وصادقا، ومعبرا عن رغبة عقلاء الأمة في نزع فتيل الخلافات، والاستمساك بالمشتركات الكثيرة التي يمكنها أن تكون أرضية ثابتة يقف عليها الجميع.
وتسابق المشاركون الذين أتيحت لهم كافة فرص التعبير عن وجهات نظرهم في تأكيد توافقهم على أن الإسلام، ذلك الدين العظيم الخاتم للأديان الذي تفرد بصلاحيته لكل زمان ومكان أكبر من أن يستوعبه وعاء واحد، لأنه يمتلك مرونة عالية وقدرة فائقة على التكيّف، ومن هنا فهو الدين الوحيد القابل للتطبيق في كل المجتمعات.
ودأبت المملكة طيلة الفترة الماضية على تأكيد أهمية التواصل بين قادة المذاهب الإسلامية، ودعت مرارا وتكرارا إلى إزالة الحواجز المفتعلة بين المسلمين، وتجاوز العقبات المصطنعة، والتصدي لكل مثيري الأزمات، واستضافت العديد من جولات الحوار بين أبناء الدين الواحد الذين مهما تعددت مدارسهم ومذاهبهم فإنهم يتوجهون نحو قبلة واحدة ويجمعهم القرآن وتوحد بينهم ثوابت الإسلام.
وحرصت القيادة السعودية وكافة الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة على تعزيز الحوار وتحويله إلى منهج عملي وسلوكي متحضر يفسح المجال لاكتشاف الآخر، كما تشددت في التصدي لمن دأبوا على تزكية الخلافات واستخدامها وسيلة لإثارة الاحتراب بين الناس. كما دعت لتعزيز التفاهم كآلية عمل لتذويب الخلافات، وتعزيز القواسم المشتركة، وجعل الحوار بديلا عن التصارع والشقاق، وصولا لبلورة تصور يحقق مساحة من التوافق بشأن قضايا الهوية والثقافة والاتجاه والعلاقة بين كافة مكوّنات الأمة.
والمملكة عندما تقوم بذلك، انطلاقا من مكانتها الروحية الفريدة كمهبط للوحي وحاضنة للحرمين الشريفين وقائدة للعالم الإسلامي، فإنها تدرك أهمية تكريس ثقافة التعايش والتسامح والتكامل بين جميع المذاهب، وأن الاختلاف بين أبناء الدين الواحد لا ينبغي أن يكون مدخلا للخلاف، فهو دليل ثراء وتنوّع وليس مؤشرا لنزاع أو شقاق، وهو عامل أساسي لإطلاق كوامن الإبداع، يستجيب لطبيعة الكون ويتوافق مع منطق الفطرة الإنسانية. لذلك حملت على نفسها واجب الدعوة للحوار في وقت كان فيه البعض يدعو بكل أسف للفئويات والعصبيات داخل الجسد الإسلامي.
لكل ذلك تجاوب المشاركون في مؤتمر ((بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية)) مع دعوات المملكة، وحفلت كلمات العلماء بالدعوة إلى الصرامة في مواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي ومحاولات إذكاء الصراع والصدام المذهبي الذي يضيع قيم الإخوة الإسلامية ويسيء لسمعة الإسلام والمسلمين. ونادوا بالتعامل مع الجميع بأخلاق الإسلام الرفيعة وإحسان الظن بين إخوة الدين الواحد، ووضع خارطة طريق تسير بالجميع نحو مزيد من الوعي.
ورابطة العالم الإسلامي عندما تدعو إلى هذا المؤتمر وتقوم بتنظيمه في هذا الظرف العصيب فإنها تؤكد استشعارها لدورها المحوري والرئيسي في جمع كلمة علماء الأمة، وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية راسخة مستمدة من روح الإسلام الذي أمر بالاجتماع والائتلاف ووحدة الكلمة والصف، والبعد عن الفرقة والاختلاف.
وعلى عاتق العلماء مهمة كبرى في ترسيخ هذه المفاهيم وسط قواعدهم وطلابهم، فهم مصدر الفتوى والتوجيه الديني، والتزامهم بآداب الحوار يضمن وجودها لدى عامة المسلمين، لأن العلماء هم القدوة الحسنة، وقد أثبتوا في مناسبات كثيرة أنهم أهل لهذه المسؤولية الملقاة على عواتقهم.
وإن كانت الوحدة بين كافة أبناء الملة الواحدة مطلبا أساسيا طيلة الفترة الماضية فإن أهميتها تتزايد في هذا العصر الذي يواجه فيه المسلمون تصاعدا في ظاهرة الإسلاموفوبيا، وهو ما يستدعي تكثيف جهود علماء الأمة وقادتها لتجاوز الخلافات وتنسيق المواقف، لأن العداء يستهدف المسلمين كافة ولا يفرّق بين مذاهبهم وطوائفهم، لذلك فإن الآمال كبيرة في أن يؤصّل هذا المؤتمر للتقارب بين المذاهب الإسلامية وأن تسهم توصياته ومخرجاته في وضع الأسس والمنطلقات التي يقوم عليها هذا التقارب.

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