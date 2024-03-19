Wednesday, 20 March 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاضنات للأسر المنتجة ورقابة على البسطات بسوق المجاردة

3/19/2024 11:22:37 PM

(MENAFN- Al Watan) يشهد السوق الرمضاني بحاضنة سوق الإثنين الشعبي بمحافظة المجاردة إقبالاً كبيراً من الباعة والمتسوقين وتنوعت الأطعمة الرمضانية بها حيث يجد المتسوق كل ما يحتاجه من أصناف متنوعة من المأكولات والمشروبات، والسلع الرمضانية.
وعملت بلدية المجاردة على توفير حاضنات للأسر المنتجة ذات شكل موحد مميز، ويقوم مراقبو قسم صحة البيئة في البلدية بأعمالهم الرقابية على البسطات الرمضانية لمراقبة وجود التصاريح اللازمة للباعة، والتأكد من سلامة الأطعمة وطريقة إعدادها.

MENAFN19032024000089011017ID1107998481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث