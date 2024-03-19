حاضنات للأسر المنتجة ورقابة على البسطات بسوق المجاردة

(MENAFN
- Al Watan) يشهد السوق الرمضاني بحاضنة سوق الإثنين الشعبي بمحافظة المجاردة إقبالاً كبيراً من الباعة والمتسوقين وتنوعت الأطعمة الرمضانية بها حيث يجد المتسوق كل ما يحتاجه من أصناف متنوعة من المأكولات والمشروبات، والسلع الرمضانية.
وعملت بلدية المجاردة على توفير حاضنات للأسر المنتجة ذات شكل موحد مميز، ويقوم مراقبو قسم صحة البيئة في البلدية بأعمالهم الرقابية على البسطات الرمضانية لمراقبة وجود التصاريح اللازمة للباعة، والتأكد من سلامة الأطعمة وطريقة إعدادها.
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