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200 حافلة للنقل الترددي بالمدينة

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تستخدم حافلات النقل الترددي في المدينة المنورة مسارات خاصة للوصول إلى المسجد النبوي والخروج منه، وذلك بعد انطلاق خدمة النقل الترددي عشية ليلة رمضان، وتسلك الحافلات مسارات بطريقي الملك فهد والسلام، والتي أنشئت خصيصا لمشروع الحافلات السريعة BRT وتستخدمها حافلات النقل الترددي مؤقتا في شهر رمضان للوصول إلى المسجد النبوي والتيسير على المصلين.
كثافة المركبات
خصصت هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال مشروع حافلات المدينة أسطول نقل يضم أكثر من 200 حافلة حديثة ومطورة لنقل الأفراد والمصلين من وإلى المسجد النبوي بداية من الساعة الثالثة عصرا حتى بعد صلاة التراويح بساعة، في حين خصصت 7 نقاط للوقوف ونقل المصلين في المدينة 6 منها للنقل إلى المسجد النبوي وواحدة للنقل إلى مسجد قباء.
وتسعى هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تخفيف كثافة المركبات من خلال تخصيص الحافلات بالنقل وتجميعهم بنقاط ما بعد الدائري الثاني لنقل المصلين من النقاط المحددة إلى المسجد النبوي وبأسعار رمزية يمكن تسديدها عبر تطبيق الحافلات أو كروت يتم شراؤها من قبل المستفيدين في نقاط التوقف.
نقاط محددة
سبق لهيئة تطوير المدينة المنورة دعوة الراغبين بالمشاركة بالأعمال التطوعية للنقل الترددي للمسجد النبوي خلال شهر رمضان بالتسجيل والمشاركة بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل تنقلات المصلين والقاصدين إلى المسجد النبوي وذلك عبر منصة العمل التطوعي.
ويهدف مشروع ((حافلات المدينة)) الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع عديدة في المدينة المنورة خلال دقائق معدودة انطلاق من النقاط المحددة وتقليص الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، والمنطقة المركزية، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة والإصحاح البيئي من خلال تقليص انبعاثات عوادم المركبات، وزيادة المساحات المخصصة للمشي في محيط المسجد النبوي لخدمة المصلين.

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