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أخضر 21 يواجه الأردن

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى المنتخب السعودي تحت 21 عامًا استعداداته لمواجهة الأردن، اليوم، في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء حتى الـ26 من مارس الجاري، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب بمشاركة 8 منتخبات.

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