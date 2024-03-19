أخضر 21 يواجه الأردن

أخضر 21 يواجه الأردن
التاريخ
3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) أنهى المنتخب السعودي تحت 21 عامًا استعداداته لمواجهة الأردن، اليوم، في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء حتى الـ26 من مارس الجاري، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب بمشاركة 8 منتخبات.
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