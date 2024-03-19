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49 مليونا تنقل هلاليا للبرازيل

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مفاوضات، كروزيرو البرازيلي، مع الهلال، لضم اللاعب ماتيوس بيريرا بشكل نهائي، تنتظر دفع النادي البرازيلي ما يقارب 49 مليون ريال ((12 مليون يورو)) للهلال لاتمام الصفقة، وكانت إدارة الهلال وافقت في يوليو الماضي على إعارة اللاعب لكروزيرو.
ولم يقدم بيريرا منذ انضمامه إلى الهلال أوراق اعتماده، ليخرج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي.
واستبعد البرتغالي، جورجي جيسوس، اللاعب البرازيلي من حساباته الفنية، ليوافق النادي على رحيله أيضًا في الصيف الماضي إلى كروزيرو البرازيلي معارًا.

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