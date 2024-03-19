49 مليونا تنقل هلاليا للبرازيل

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن مفاوضات، كروزيرو البرازيلي، مع الهلال، لضم اللاعب ماتيوس بيريرا بشكل نهائي، تنتظر دفع النادي البرازيلي ما يقارب 49 مليون ريال ((12 مليون يورو)) للهلال لاتمام الصفقة، وكانت إدارة الهلال وافقت في يوليو الماضي على إعارة اللاعب لكروزيرو.
ولم يقدم بيريرا منذ انضمامه إلى الهلال أوراق اعتماده، ليخرج في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي.
واستبعد البرتغالي، جورجي جيسوس، اللاعب البرازيلي من حساباته الفنية، ليوافق النادي على رحيله أيضًا في الصيف الماضي إلى كروزيرو البرازيلي معارًا.
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