النصر يفقد مدافعه في ديربي السوبر

(MENAFN
- Al Watan) تلقى مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو خبرًا سيئًا بشأن عدم قدرة أحد مدافعيه على المشاركة في كأس السوبر السعودي أمام الهلال، في الثامن من أبريل المقبل، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع عبدالإله العمري، إصابته بتمزق في عضلة الساق ((السمانة))، وحاجته إلى العلاج والتأهيل لفترة تقارب 4 أسابيع.
وأبلغ الجهاز الطبي في النادي، كاسترو، أن مشاركة العمري في كأس السوبر، ستعتمد على سرعة تعافيه واستجابة العضلة للعلاج، إلا أن البوادر تؤكد غيابه عن المباراة.
MENAFN19032024000089011017ID1107998476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.