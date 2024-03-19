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النصر يفقد مدافعه في ديربي السوبر

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو خبرًا سيئًا بشأن عدم قدرة أحد مدافعيه على المشاركة في كأس السوبر السعودي أمام الهلال، في الثامن من أبريل المقبل، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع عبدالإله العمري، إصابته بتمزق في عضلة الساق ((السمانة))، وحاجته إلى العلاج والتأهيل لفترة تقارب 4 أسابيع.
وأبلغ الجهاز الطبي في النادي، كاسترو، أن مشاركة العمري في كأس السوبر، ستعتمد على سرعة تعافيه واستجابة العضلة للعلاج، إلا أن البوادر تؤكد غيابه عن المباراة.

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