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مانشيني الأخضر أمام تحد فني لمسح الإخفاق القاري

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل الأجندة الدولية الحالية، التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مارس الجاري، تحديات خاصة لمدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد الوداع المر لنهائيات كأس آسيا التي أقيمت في قطر، وما صاحب تلك المشاركة من تصريحات مثيرة للمدرب الإيطالي، واستسلام غير منطقي في آخر مباريات الأخضر في البطولة القارية، وخلق أزمة كان بالإمكان غض الطرف عنها مع 6 لاعبين كان الأخضر بالحاجة لخدماتهم خلال الفترة الماضية، وحتى خلال الفترة الحالية، ويتوجب على مانشيني نسيان الماضي، وفتح صفحة جديدة مع الجماهير السعودية، وإثبات أن خياراته منطقية وأنه قادر على فرض الانضباط داخل أسوار المعسكر الأخضر، والأهم مصالحة الجماهير السعودية، باستمرار تمسك الصقور بصدارة المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وما دون ذلك فإن غضب الوسط الرياضي السعودي سيزداد خصوصا وأن المدرب لايجد القبول التام من قبل النقاد ولا الجماهير السعودية.
وجه مختلف

يأتي التجمع الحالي ومواجهتي طاجكستان كأول تجمع ومنافسة رسمية للأخضر بعد التوديع المثير لمنافسات كأس آسيا 2023 على يد كوريا الجنوبية، ومشهد خروج مانشيني من الملعب قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية، إضافة إلى انتهاء أزمة المدرب الإيطالي مع سداسي المنتخب بعقوبات متنوعة بين الإيقاف والغرامة.
وسيكون على مانشيني إظهار وجه مختلف للأخضر خلال مواجهتي طاجيكستان ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلا فإنه سيواجه الغضب الشديد والنقد اللاذع من قبل النقاد والجماهير الغاضبة من تصرفات المدرب وتصاريحه النارية التي أدت إلى إثارة الوسط الرياضي، وربما ينهي ذلك مسيرته مع الصقور رغم أن عقده يمتد حتى 2027، إلا أن تكرار الوقوع في الأخطاء سيجعله محاطا بالانتقادات، ويضع الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت ضغط جماهيري كبير.
ويبقى الأهم أن يبتعد مانشيني عن التصريحات المثيرة للوسط الرياضي السعودي، وأن يتفرغ لأداء مهمته التي قدم من أجلها، وهي قيادة الصقور إلى الإنجازات، وتسجيل الانتصارات المتتالية.
تطور خططي

تتنظر الجماهير السعودية وجهًا خططيًا قويا للأخضر بعد الاعتراف بوجود عدة أخطاء خلال المشاركة القارية الأخيرة، وأن يسعى مانشيني لإظهار تطور فني يعكس حالة المنافسة في البطولات المحلية والتي تشهد تواجد أبرز نجوم الساحرة المستديرة في العالم، ومدى استفادة اللاعب السعودي من الاحتكاك بعدد كبير من النجوم العالميين، لذا فإن المدرب مطالب بصنع منتخب قوي يستطيع فرض أسلوبه الفني خلال مبارياته، لا أن يقف مكتوف الأيدي، وأن يكون للمنتخب السعودي هوية فنية واضحة وعدم التجربة في المواجهات الرسمية، وأن يكون اللاعب البديل جاهزا لأي طارئ، ليقدم ما يقدمه اللاعب الأساسي.
كما يتوجب على مانشيني أن يلقن لاعبيه أكثر من خطة يمكن تطبيقها خلال المواجهة الواحدة، حسب ظروفها، وأن يكون لديه القدرة على التحكم في رتم المباراة، لا أن يتراجع للخلف ويطبق الأسلوب الإيطالي فقط على الكرة السعودية، التي تمتاز بالمهارة الفنية والنزعة الهجومية.
العلاقة باللاعبين

فتحت أزمة السداسي الباب أمام حديث متزايد عن طبيعة علاقة مانشيني باللاعبين خاصة مع الخروج المبكر من البطولة الآسيوية.
وستشهد المباريات المقبلة تركيزًا كبيرًا على حالة اللاعبين خلال الفترة المقبلة سواء من انعكاسات الأداء الفني المقدم أو النقاشات داخل وخارج الملعب.
ويفترض أن يتجنب المدرب حدوث أي صدامات جديدة مع لاعبيه، كون ذلك سيفتح النار عليه، وسيجعله في موقف صعب أمام الجماهير الغاضبة وغير المقتنعة بما يقدمه المدرب مع الأخضر حتى الآن، رغم تصدره لمجموعته، وعلى مانشيني أن يقنع نفسه قبل الآخرين بأن اللاعبين هم السلاح الذي يواجه به الجماهير السعودية قبل أن يواجه به المنافسين.
الضغوط الجماهيرية

سيواجه مانشيني خلال المباريات الدولية الحالية الضغوط الجماهيرية بوجهيها حيث سيجد دعم أصحاب الأرض خلال المباراة الأولى أمام طاجيكستان، والتي سيحتضنها ملعب الأول بارك في الرياض، غدا، لحساب الجولة الثالثة للتصفيات، ومع ذلك عليه أن يتفهم أن الدعم الكبير سيكون للاعبين، وأن أي أخطاء فنية ستزيد من احتقان الجماهير التي ربما تقف ضده في حال لم يحسن التعامل مع المواجهة.
وفي المواجهة الثانية، الثلاثاء المقبل، سيكون مانشيني أمام حضور كثيف للمنافس في ملعب بامير في دوشنبه والمعروف بأجوائه الخاصة، لذا فإنه مطالب بتحضير لاعبيه ذهنيا ونفسيا، وأن يكون التحضير للمواجهة على الصعيد الذهني والنفسي متوافق مع التحضير الفني للمواجهة، التي ستتحكم فيها نتيجة موقعة الذهاب بشكل كبير.
مهام يتوجب على مانشيني إنجازها
- مسح الصورة السيئة
- إظهار الوجه الحقيقي للأخضر
- تطوير الخطط الفنية
- تحسين العلاقة مع اللاعبين
- تفادي الغضب الجماهيري
- تجهيز اللاعبين نفسيا وذهنيا
- توظف اللاعبين حسب إمكانياتهم الفنية
- تحضير البدلاء بشكل جيد
- التحكم الجيد في رتم المباراة
- استعادة ثقة الجماهير السعودية

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