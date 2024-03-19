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الزعيم يحصن ظهيره بعقد جديد

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر خاصة حقيقة العروض التي تلقاها الظهير الأيمن الدولي سعود عبد الحميد من أجل الاحتراف خارج المملكة، بعدما أشارت عدة تقارير إلى أن اللاعب تلقى 3 عروض خارجية خلال الفترة الماضية، وأنه منفتح على فكرة خوض التجربة، إلا أن المصادر بينت أن إدارة النادي لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن، وأنه مستمر مع الزعيم حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى مطلع 2025، وأن الإدارة الهلالية بصدد تقديم عرضًا للاعب لتجديد عقده مع الزعيم، من أجل تحصينه وضمان استمراه في صفوف متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين.
عروض شفوية
أشارت المصدر إلى أن الظهير الدولي تلقى 3 عروض شفوية لم تصل إلى الرسمية للاحتراف خارجيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن سعود عبدالحميد ((24 عامًا))، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الدوري السعودي وقارة آسيا بأكملها خلال الموسم الجاري، نظرًا للمستويات المذهلة التي يقدمها مع الزعيم، منفتح نحو خوض تجربة خارجية، وأنه يفكر جديًا في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصيره عقب نهاية الموسم الجاري.
تحصين اللاعب
أكدت ذات المصادر أن إدارة الهلال لم يصلها حتى الآن أي عروض رسمية من أجل دراستها، لكنها تنوي تحصين اللاعب المميز، الذي انتقل للزعيم مطلع 2022 بعقد يمتد إلى مطلع العام المقبل، قادمًا من الاتحاد، بعقد جديد لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.
وشارك عبدالحميد مع الهلال في 37 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.
- الهلال متمسك ببقاء عبدالحميد في صفوفه
- 3 عروض شفوية تلقها اللاعب للاحتراف الخارجي
- الظهير الدولي يفكر جديًا في خوض تجربة خارجية
- إدارة الهلال تنوي تجديد عقد اللاعب وعدم التنازل عنه

MENAFN19032024000089011017ID1107998474

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