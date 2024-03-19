الزعيم يحصن ظهيره بعقد جديد

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر خاصة حقيقة العروض التي تلقاها الظهير الأيمن الدولي سعود عبد الحميد من أجل الاحتراف خارج المملكة، بعدما أشارت عدة تقارير إلى أن اللاعب تلقى 3 عروض خارجية خلال الفترة الماضية، وأنه منفتح على فكرة خوض التجربة، إلا أن المصادر بينت أن إدارة النادي لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن، وأنه مستمر مع الزعيم حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى مطلع 2025، وأن الإدارة الهلالية بصدد تقديم عرضًا للاعب لتجديد عقده مع الزعيم، من أجل تحصينه وضمان استمراه في صفوف متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين.
عروض شفوية
أشارت المصدر إلى أن الظهير الدولي تلقى 3 عروض شفوية لم تصل إلى الرسمية للاحتراف خارجيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن سعود عبدالحميد ((24 عامًا))، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الدوري السعودي وقارة آسيا بأكملها خلال الموسم الجاري، نظرًا للمستويات المذهلة التي يقدمها مع الزعيم، منفتح نحو خوض تجربة خارجية، وأنه يفكر جديًا في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصيره عقب نهاية الموسم الجاري.
تحصين اللاعب
أكدت ذات المصادر أن إدارة الهلال لم يصلها حتى الآن أي عروض رسمية من أجل دراستها، لكنها تنوي تحصين اللاعب المميز، الذي انتقل للزعيم مطلع 2022 بعقد يمتد إلى مطلع العام المقبل، قادمًا من الاتحاد، بعقد جديد لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.
وشارك عبدالحميد مع الهلال في 37 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.
- الهلال متمسك ببقاء عبدالحميد في صفوفه
- 3 عروض شفوية تلقها اللاعب للاحتراف الخارجي
- الظهير الدولي يفكر جديًا في خوض تجربة خارجية
- إدارة الهلال تنوي تجديد عقد اللاعب وعدم التنازل عنه
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