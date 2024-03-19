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بلينكن يؤكد دعم واشنطن للفلبين

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين على ((التزام واشنطن الصارم)) بالمساعدة في الدفاع عن الفلبين في حالة وقوع هجوم مسلح ضد قواتها، بعد أن تحولت الاشتباكات بين خفر السواحل الصيني والفلبيني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مؤخرًا إلى المزيد من الاشتباكات.
مخاوف بحر الصين
والتقى بلينكن، وهو أحدث مسؤول رفيع المستوى يزور الدولة الحليفة للولايات المتحدة، بنظيره الفلبيني، إنريكي مانالو، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في مانيلا.
وسيستضيف الرئيس جو بايدن ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة بالبيت الأبيض في أبريل، ومن المرجح أن يناقش الثلاثة المخاوف المتزايدة بشأن التصرفات الصينية العدوانية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع مانالو: ((نحن نقف إلى جانب الفلبين ونقف إلى جانب التزاماتنا الدفاعية الصارمة، بما في ذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك)).
قلق مشترك
وقال بلينكن: ((لدينا قلق مشترك بشأن تصرفات جمهورية الصين الشعبية التي تهدد رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين)). من الصين. وأشار إلى ((الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الفلبين: خراطيم المياه، وعرقلة المناورات، والتظليل الوثيق للعمليات الخطيرة الأخرى)).
حيث قام خفر السواحل الصيني بمنع واستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية في مواجهة وقعت قبل أسبوعين أدت إلى إصابة أميرال فلبيني وأربعة من بحارته بجروح طفيفة بالقرب من سفينة سكند توماس شول المتنازع عليها.
وجدد بلينكن تحذيره يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ملزمة بموجب معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت القوات أو السفن أو الطائرات الفلبينية لهجوم مسلح في أي مكان في بحر الصين الجنوبي.

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