بلينكن يؤكد دعم واشنطن للفلبين

(MENAFN
- Al Watan) أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين على ((التزام واشنطن الصارم)) بالمساعدة في الدفاع عن الفلبين في حالة وقوع هجوم مسلح ضد قواتها، بعد أن تحولت الاشتباكات بين خفر السواحل الصيني والفلبيني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مؤخرًا إلى المزيد من الاشتباكات.
مخاوف بحر الصين
والتقى بلينكن، وهو أحدث مسؤول رفيع المستوى يزور الدولة الحليفة للولايات المتحدة، بنظيره الفلبيني، إنريكي مانالو، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في مانيلا.
وسيستضيف الرئيس جو بايدن ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة بالبيت الأبيض في أبريل، ومن المرجح أن يناقش الثلاثة المخاوف المتزايدة بشأن التصرفات الصينية العدوانية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع مانالو: ((نحن نقف إلى جانب الفلبين ونقف إلى جانب التزاماتنا الدفاعية الصارمة، بما في ذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك)).
قلق مشترك
وقال بلينكن: ((لدينا قلق مشترك بشأن تصرفات جمهورية الصين الشعبية التي تهدد رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين)). من الصين. وأشار إلى ((الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الفلبين: خراطيم المياه، وعرقلة المناورات، والتظليل الوثيق للعمليات الخطيرة الأخرى)).
حيث قام خفر السواحل الصيني بمنع واستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية في مواجهة وقعت قبل أسبوعين أدت إلى إصابة أميرال فلبيني وأربعة من بحارته بجروح طفيفة بالقرب من سفينة سكند توماس شول المتنازع عليها.
وجدد بلينكن تحذيره يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ملزمة بموجب معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت القوات أو السفن أو الطائرات الفلبينية لهجوم مسلح في أي مكان في بحر الصين الجنوبي.
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