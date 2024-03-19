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المال وراء تصعيد عمليات الاختطاف الجماعي في نيجيريا

3/19/2024 11:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) سلط تقرير حديث الضوء على أسباب عودة موجة من عمليات الاختطاف في نيجيريا التي تفاقم التوترات في البلاد. وهو تقرير مشترك مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (GI-TOC)، حيث يكشف عن أنشطة مجموعات العصابات المسلحة العاملة في شمال غرب نيجيريا، مع التركيز على كيفية انخراط هذه الجماعات في الاقتصادات غير المشروعة - بما في ذلك الاختطاف - باعتبارها مصادر رئيسية للدخل.
والذي توصل إلى أنه تم اختيار توقيت موجة عمليات الاختطاف الجماعي الحالية - في بداية شهر رمضان المبارك - لممارسة ضغط عام على الحكومة في منطقة ذات أغلبية مسلمة. وقد يكون مرتبطًا أيضًا بحقيقة أن هذه الفترة غالبًا ما تكون باهظة الثمن، وأن مجموعات قطاع الطرق في حاجة أكبر إلى الموارد المالية.
لذا يهدف الجناة إلى استخدام التلاميذ المختطفين للحصول على الأموال من جهة وكوسيلة ضغط للإفراج عن الأعضاء المسجونين، بما يتماشى مع السابقة.
دوافع العودة
ومن المرجح أن يُعزى تجدد عمليات الاختطاف الجماعي إلى انخفاض ربحية عمليات الاختطاف الفردية للحصول على فدية؛ والاستخدام الإستراتيجي لشهر رمضان للضغط على الحكومة لدفع الفدية؛ والرغبة في الحصول على نفوذ للمساومة من أجل إطلاق سراح أعضاء الجماعات المسلحة المحتجزين؛ ومقتل زعيم قطاع طرق مسلح في فبراير 2024.
وعلى الرغم من صعوبة تنسيق عمليات الاختطاف الجماعي، إلا أنها أكثر ربحًا. كما أنها تحمل إمكانية دفع فدية حكومية، وهو ما لا يحدث عادة في الحالات الفردية.
وتضع عمليات الاختطاف الجماعي، وخاصة للنساء وأطفال المدارس، ضغوطاً كبيرة على الحكومة، محلياً ودولياً، لضمان إطلاق سراح الضحايا. على الرغم من أن الموقف العام للحكومة هو أنها لا تدفع فدية، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن الجهات الحكومية دفعت فدى لقطاع الطرق المسلحين والجماعات المتطرفة العنيفة في الماضي.
حماية ضئيلة
ويرى التقرير أن الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف الجماعي قد تشير إلى ارتفاع مستمر في وتيرة مثل هذه الحوادث. ومع انتشار قوات الدولة بشكل ضئيل عبر مناطق النزاع المختلفة في البلاد، فإن الوجود المحدود للدولة في المناطق الريفية والنائية يجعل سكان الريف أهدافًا عرضة لهجمات قطاع الطرق المسلحين.
ولكن من المؤسف أنه مع حصول قطاع الطرق المسلحين على التمويل من عمليات الاختطاف، يصبح بوسعهم الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتنفيذ هجمات أكثر جرأة. وبدون اتخاذ تدابير مثل جمع المعلومات الاستخبارية لاستباق هجمات قطاع الطرق المسلحين وضمان الأمن الكافي للمدارس في المناطق النائية والريفية، فمن غير المرجح أن تغير السياسة الحالية المتمثلة في الأعمال العسكرية التفاعلية هذه الحلقة المفرغة.
من هم الجناة؟
ويعد التقرير الرئيسي عن قطاع الطرق المسلحين في شمال غرب نيجيريا جزءًا من التعاون بين ACLED وGI-TOC بعنوان ((الجماعات المسلحة غير الحكومية والاقتصادات غير المشروعة في غرب إفريقيا)).
والذي يرى أن الاختطاف كان مصدرًا رئيسيًا للدخل لكل من المنظمات المتطرفة العنيفة في الشمال الشرقي وجماعات قطاع الطرق في الشمال الغربي. وتستحق الحوادث التي تنطوي على قطاع طرق مسلحين اهتماما خاصا لأنها، باعتبارها جهات فاعلة حديثة نسبيا، غير مفهومة بشكل جيد، ولكن أيضا لأنها من المحتمل أن تكون وراء ثلاثة من الحوادث الأربعة التي وقعت في هذا الشهر مارس.
في حين لم تعلن أي جماعات محددة مسؤوليتها عن أي من عمليات الاختطاف الجماعي حتى الآن، فمن المرجح أن إما تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا (ISWAP) أو جماعة بوكو حرام (JAS)، وهما تنظيمان متطرفان عنيفان يعملان في الغالب في الشمال الشرقي، يقفون وراء عملية الاختطاف التي جرت في شهر فبراير في بورنو. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تكون جماعات قطاع الطرق المسلحة - وهي مجموعة فضفاضة من العصابات الريفية التي تعمل تحت قيادة مختلفة - وراء عمليات الاختطاف الثلاث المتبقية في الشمال الغربي.
الشمال الغربي
لقد جعلت عمليات قطاع الطرق من الشمال الغربي مركزًا لعمليات الاختطاف في نيجيريا، وفقًا لبيانات ACLED، الذي أظهر أنه بين عامي 2019 و2023، كان هناك 662 حدثًا مرتبطًا بالاختطاف مسجلاً في الشمال الغربي، أي حوالي 169 % أكثر من 246 حدثًا مسجلاً في الشمال الشرقي خلال نفس الفترة.
وشهد الشمال الغربي زيادات ملحوظة على أساس سنوي في الأحداث المتعلقة بالاختطاف من عام 2019 إلى عام 2022. وخلال هذه الفترة، كان الاختطاف هو الدعامة الاقتصادية الأساسية لجماعات قطاع الطرق المسلحة، ليحل محل سرقة الماشية، التي كانت توفر الجزء الأكبر من إيرادات قطاع الطرق بين عامي 2011 و2011. 2019، لكنها أصبحت أقل ربحية مع استنفاد مخزون الماشية ونقل الرعاة إلى مناطق أكثر أمانًا، مما دفع قطاع الطرق إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة. انخفاض الربحية
وكان هناك تراجع في عمليات الاختطاف في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، والذي استمر في عام 2024 حتى الآن. ومن المرجح أن يكون السبب هو انخفاض ربحية قطاع الاختطاف، حيث فر المستهدفون الأثرياء من المنطقة أو أصيبوا بالفقر بسبب دفع الفدية السابقة.
ومنذ عام 2019، وللتعويض عن انخفاض الإيرادات الناجمة عن الاختطاف، اعتمدت جماعات قطاع الطرق المسلحة بشكل متزايد على فرض رسوم على المجتمعات الزراعية وعلى قطاع تعدين الذهب

عمليات الاختطاف في نيجيريا:
29 فبراير
اختطف أعضاء يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في ولاية بورنو الشمالية الشرقية.
7 مارس
في الشمال الغربي، وقعت ثلاث حوادث اختطاف جماعي على الأقل غير مرتبطة ببوكو حرام في تتابع سريع عندما داهم مسلحون مدرسة واختطفوا 287 تلميذاً في منطقة شيكون في كادونا.
9 مارس
اختطف مسلحون 15 طفلاً من مدرسة إسلامية في سوكوتو. ومع استمرار معاناة السلطات والمجتمعات المحلية في أعقاب هذه الحوادث، ورد أن قطاع الطرق المسلحين ضربوا كادونا مرة أخرى في 12 مارس - هذه المرة في كاجورو - وأخذوا معهم 61 شخصًا. تم اختطاف أكثر من 500 شخص في سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعي في مناطق شمال شرق وشمال غرب نيجيريا.
يوليو 2022
تأتي هذه الموجة الأخيرة من الأحداث قبل حوالي شهر من الذكرى السنوية العاشرة لاختطاف بوكو حرام لـ 276 تلميذة، والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في شيبوك في ولاية بورنو، وتمثل ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاختطاف الجماعي، وهو ما لم نشهده في البلاد منذ اختطاف 60 راكب قطار على الأقل في نهاية فبراير 2024

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