المال وراء تصعيد عمليات الاختطاف الجماعي في نيجيريا

(MENAFN
- Al Watan) سلط تقرير حديث الضوء على أسباب عودة موجة من عمليات الاختطاف في نيجيريا التي تفاقم التوترات في البلاد. وهو تقرير مشترك مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (GI-TOC)، حيث يكشف عن أنشطة مجموعات العصابات المسلحة العاملة في شمال غرب نيجيريا، مع التركيز على كيفية انخراط هذه الجماعات في الاقتصادات غير المشروعة - بما في ذلك الاختطاف - باعتبارها مصادر رئيسية للدخل.
والذي توصل إلى أنه تم اختيار توقيت موجة عمليات الاختطاف الجماعي الحالية - في بداية شهر رمضان المبارك - لممارسة ضغط عام على الحكومة في منطقة ذات أغلبية مسلمة. وقد يكون مرتبطًا أيضًا بحقيقة أن هذه الفترة غالبًا ما تكون باهظة الثمن، وأن مجموعات قطاع الطرق في حاجة أكبر إلى الموارد المالية.
لذا يهدف الجناة إلى استخدام التلاميذ المختطفين للحصول على الأموال من جهة وكوسيلة ضغط للإفراج عن الأعضاء المسجونين، بما يتماشى مع السابقة.
دوافع العودة
ومن المرجح أن يُعزى تجدد عمليات الاختطاف الجماعي إلى انخفاض ربحية عمليات الاختطاف الفردية للحصول على فدية؛ والاستخدام الإستراتيجي لشهر رمضان للضغط على الحكومة لدفع الفدية؛ والرغبة في الحصول على نفوذ للمساومة من أجل إطلاق سراح أعضاء الجماعات المسلحة المحتجزين؛ ومقتل زعيم قطاع طرق مسلح في فبراير 2024.
وعلى الرغم من صعوبة تنسيق عمليات الاختطاف الجماعي، إلا أنها أكثر ربحًا. كما أنها تحمل إمكانية دفع فدية حكومية، وهو ما لا يحدث عادة في الحالات الفردية.
وتضع عمليات الاختطاف الجماعي، وخاصة للنساء وأطفال المدارس، ضغوطاً كبيرة على الحكومة، محلياً ودولياً، لضمان إطلاق سراح الضحايا. على الرغم من أن الموقف العام للحكومة هو أنها لا تدفع فدية، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن الجهات الحكومية دفعت فدى لقطاع الطرق المسلحين والجماعات المتطرفة العنيفة في الماضي.
حماية ضئيلة
ويرى التقرير أن الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف الجماعي قد تشير إلى ارتفاع مستمر في وتيرة مثل هذه الحوادث. ومع انتشار قوات الدولة بشكل ضئيل عبر مناطق النزاع المختلفة في البلاد، فإن الوجود المحدود للدولة في المناطق الريفية والنائية يجعل سكان الريف أهدافًا عرضة لهجمات قطاع الطرق المسلحين.
ولكن من المؤسف أنه مع حصول قطاع الطرق المسلحين على التمويل من عمليات الاختطاف، يصبح بوسعهم الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتنفيذ هجمات أكثر جرأة. وبدون اتخاذ تدابير مثل جمع المعلومات الاستخبارية لاستباق هجمات قطاع الطرق المسلحين وضمان الأمن الكافي للمدارس في المناطق النائية والريفية، فمن غير المرجح أن تغير السياسة الحالية المتمثلة في الأعمال العسكرية التفاعلية هذه الحلقة المفرغة.
من هم الجناة؟
ويعد التقرير الرئيسي عن قطاع الطرق المسلحين في شمال غرب نيجيريا جزءًا من التعاون بين ACLED وGI-TOC بعنوان ((الجماعات المسلحة غير الحكومية والاقتصادات غير المشروعة في غرب إفريقيا)).
والذي يرى أن الاختطاف كان مصدرًا رئيسيًا للدخل لكل من المنظمات المتطرفة العنيفة في الشمال الشرقي وجماعات قطاع الطرق في الشمال الغربي. وتستحق الحوادث التي تنطوي على قطاع طرق مسلحين اهتماما خاصا لأنها، باعتبارها جهات فاعلة حديثة نسبيا، غير مفهومة بشكل جيد، ولكن أيضا لأنها من المحتمل أن تكون وراء ثلاثة من الحوادث الأربعة التي وقعت في هذا الشهر مارس.
في حين لم تعلن أي جماعات محددة مسؤوليتها عن أي من عمليات الاختطاف الجماعي حتى الآن، فمن المرجح أن إما تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا (ISWAP) أو جماعة بوكو حرام (JAS)، وهما تنظيمان متطرفان عنيفان يعملان في الغالب في الشمال الشرقي، يقفون وراء عملية الاختطاف التي جرت في شهر فبراير في بورنو. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تكون جماعات قطاع الطرق المسلحة - وهي مجموعة فضفاضة من العصابات الريفية التي تعمل تحت قيادة مختلفة - وراء عمليات الاختطاف الثلاث المتبقية في الشمال الغربي.
الشمال الغربي
لقد جعلت عمليات قطاع الطرق من الشمال الغربي مركزًا لعمليات الاختطاف في نيجيريا، وفقًا لبيانات ACLED، الذي أظهر أنه بين عامي 2019 و2023، كان هناك 662 حدثًا مرتبطًا بالاختطاف مسجلاً في الشمال الغربي، أي حوالي 169 % أكثر من 246 حدثًا مسجلاً في الشمال الشرقي خلال نفس الفترة.
وشهد الشمال الغربي زيادات ملحوظة على أساس سنوي في الأحداث المتعلقة بالاختطاف من عام 2019 إلى عام 2022. وخلال هذه الفترة، كان الاختطاف هو الدعامة الاقتصادية الأساسية لجماعات قطاع الطرق المسلحة، ليحل محل سرقة الماشية، التي كانت توفر الجزء الأكبر من إيرادات قطاع الطرق بين عامي 2011 و2011. 2019، لكنها أصبحت أقل ربحية مع استنفاد مخزون الماشية ونقل الرعاة إلى مناطق أكثر أمانًا، مما دفع قطاع الطرق إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة. انخفاض الربحية
وكان هناك تراجع في عمليات الاختطاف في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، والذي استمر في عام 2024 حتى الآن. ومن المرجح أن يكون السبب هو انخفاض ربحية قطاع الاختطاف، حيث فر المستهدفون الأثرياء من المنطقة أو أصيبوا بالفقر بسبب دفع الفدية السابقة.
ومنذ عام 2019، وللتعويض عن انخفاض الإيرادات الناجمة عن الاختطاف، اعتمدت جماعات قطاع الطرق المسلحة بشكل متزايد على فرض رسوم على المجتمعات الزراعية وعلى قطاع تعدين الذهب
عمليات الاختطاف في نيجيريا:
29 فبراير
اختطف أعضاء يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام ما لا يقل عن 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في ولاية بورنو الشمالية الشرقية.
7 مارس
في الشمال الغربي، وقعت ثلاث حوادث اختطاف جماعي على الأقل غير مرتبطة ببوكو حرام في تتابع سريع عندما داهم مسلحون مدرسة واختطفوا 287 تلميذاً في منطقة شيكون في كادونا.
9 مارس
اختطف مسلحون 15 طفلاً من مدرسة إسلامية في سوكوتو. ومع استمرار معاناة السلطات والمجتمعات المحلية في أعقاب هذه الحوادث، ورد أن قطاع الطرق المسلحين ضربوا كادونا مرة أخرى في 12 مارس - هذه المرة في كاجورو - وأخذوا معهم 61 شخصًا. تم اختطاف أكثر من 500 شخص في سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعي في مناطق شمال شرق وشمال غرب نيجيريا.
يوليو 2022
تأتي هذه الموجة الأخيرة من الأحداث قبل حوالي شهر من الذكرى السنوية العاشرة لاختطاف بوكو حرام لـ 276 تلميذة، والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في شيبوك في ولاية بورنو، وتمثل ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاختطاف الجماعي، وهو ما لم نشهده في البلاد منذ اختطاف 60 راكب قطار على الأقل في نهاية فبراير 2024
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