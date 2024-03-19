هل يستجيب نتنياهو لبايدن

(MENAFN
- Al Watan) ذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن بايدن حث نتنياهو في المكالمة مرة أخرى على عدم تنفيذ عملية رفح.
وقال إن المسؤولين الأمريكيين سيطرحون في المحادثات المقبلة ((نهجًا بديلًا يستهدف عناصر حماس الرئيسية في رفح ويؤمن الحدود بين مصر وغزة دون غزو بري كبير)).
وقد حذر مسؤولو إدارة بايدن من أنهم لن يدعموا عملية في رفح دون أن يقدم الإسرائيليون خطة تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
محادثات رفح
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للتباحث مع مسؤولي إدارة بايدن حول عملية رفح المحتملة حيث يتطلع كل جانب إلى ((توضيح وجهة نظره للآخر))، بحسب البيت الأبيض.
وجاء الاتفاق على إجراء محادثات بشأن رفح بينما تحدث بايدن ونتنياهو، وهو أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر، مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة وسلوك إسرائيل خلال الحرب، بحسب البيت الأبيض.
وقال سوليفان إن المحادثات ستجرى في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يشارك فيها خبراء عسكريون وإنسانيون والمخابرات.
ويشكك البيت الأبيض في خطة نتنياهو لتنفيذ عملية في مدينة رفح الجنوبية، حيث يلجأ حوالي 1.5 مليون نازح فلسطيني، مع سعي إسرائيل إلى القضاء على حماس.
تفاقم الأزمة
وقال سوليفان: ((لقد رفض بايدن، وكرر ذلك اليوم مرة أخرى، موقفنا هو أنه لا ينبغي السماح لحماس بالحصول على ملاذ آمن في رفح أو في أي مكان آخر، ولكن القيام بعملية برية كبيرة هناك سيكون خطأ. ومن شأنه أن يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل، وتعميق الفوضى في غزة وزيادة عزلة إسرائيل دوليًا.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن سارع الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون إلى التعبير عن غضبهم بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة. واتهموا الزعيم الديمقراطي بانتهاك القاعدة غير المكتوبة ضد التدخل في السياسة الانتخابية لحليفه الوثيق.
ولم يؤيد بايدن دعوة شومر للانتخابات لكنه قال إنه يعتقد أنه ألقى ((خطابًا جيدًا)) يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين. وقال سوليفان إن نتنياهو أثار مخاوف بشأن دعوات شومر لإجراء انتخابات جديدة.
خطة ذات مصداقية
وقد حذر مسؤولو إدارة بايدن من أنهم لن يدعموا عملية في رفح دون أن يقدم الإسرائيليون خطة ذات مصداقية لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. ولم تقدم إسرائيل حتى الآن مثل هذه الخطة، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.
ولم يشر نتنياهو في بيان بعد المكالمة بشكل مباشر إلى التوتر.
((لقد ناقشنا آخر التطورات في الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا وضمان ألا تشكل غزة (مرة أخرى) تهديدًا لإسرائيل أبدًا - مع توفير المساعدات الإنسانية اللازمة التي وقال نتنياهو: ((سوف تساعد في تحقيق هذه الأهداف)).
انتخابات إسرائيلية
وانتقد نتنياهو الانتقادات الأمريكية، واصفا الدعوات لإجراء انتخابات جديدة بأنها ((غير مناسبة على الإطلاق)).
وقال نتنياهو لقناة فوكس نيوز إن إسرائيل لم تكن لتدعو أبدًا إلى إجراء انتخابات أمريكية جديدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وندد بتصريحات شومر ووصفها بأنها غير مناسبة.
وقال بايدن عن نتنياهو في مقابلة مع قناة MSNBC: ((لديه الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة ملاحقة حماس)). ((ولكن، يجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة. إنه يؤذي... من وجهة نظري، فهو يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها)).
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