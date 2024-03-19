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هل يستجيب نتنياهو لبايدن

3/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن بايدن حث نتنياهو في المكالمة مرة أخرى على عدم تنفيذ عملية رفح.
وقال إن المسؤولين الأمريكيين سيطرحون في المحادثات المقبلة ((نهجًا بديلًا يستهدف عناصر حماس الرئيسية في رفح ويؤمن الحدود بين مصر وغزة دون غزو بري كبير)).
وقد حذر مسؤولو إدارة بايدن من أنهم لن يدعموا عملية في رفح دون أن يقدم الإسرائيليون خطة تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
محادثات رفح
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للتباحث مع مسؤولي إدارة بايدن حول عملية رفح المحتملة حيث يتطلع كل جانب إلى ((توضيح وجهة نظره للآخر))، بحسب البيت الأبيض.
وجاء الاتفاق على إجراء محادثات بشأن رفح بينما تحدث بايدن ونتنياهو، وهو أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر، مع تزايد الانقسام بين الحلفاء بشأن أزمة الغذاء في غزة وسلوك إسرائيل خلال الحرب، بحسب البيت الأبيض.
وقال سوليفان إن المحادثات ستجرى في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يشارك فيها خبراء عسكريون وإنسانيون والمخابرات.
ويشكك البيت الأبيض في خطة نتنياهو لتنفيذ عملية في مدينة رفح الجنوبية، حيث يلجأ حوالي 1.5 مليون نازح فلسطيني، مع سعي إسرائيل إلى القضاء على حماس.
تفاقم الأزمة
وقال سوليفان: ((لقد رفض بايدن، وكرر ذلك اليوم مرة أخرى، موقفنا هو أنه لا ينبغي السماح لحماس بالحصول على ملاذ آمن في رفح أو في أي مكان آخر، ولكن القيام بعملية برية كبيرة هناك سيكون خطأ. ومن شأنه أن يؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل، وتعميق الفوضى في غزة وزيادة عزلة إسرائيل دوليًا.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن سارع الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون إلى التعبير عن غضبهم بعد أن انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة ودعا إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة. واتهموا الزعيم الديمقراطي بانتهاك القاعدة غير المكتوبة ضد التدخل في السياسة الانتخابية لحليفه الوثيق.
ولم يؤيد بايدن دعوة شومر للانتخابات لكنه قال إنه يعتقد أنه ألقى ((خطابًا جيدًا)) يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين. وقال سوليفان إن نتنياهو أثار مخاوف بشأن دعوات شومر لإجراء انتخابات جديدة.
خطة ذات مصداقية
وقد حذر مسؤولو إدارة بايدن من أنهم لن يدعموا عملية في رفح دون أن يقدم الإسرائيليون خطة ذات مصداقية لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. ولم تقدم إسرائيل حتى الآن مثل هذه الخطة، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.
ولم يشر نتنياهو في بيان بعد المكالمة بشكل مباشر إلى التوتر.
((لقد ناقشنا آخر التطورات في الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق جميع أهداف الحرب: القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا وضمان ألا تشكل غزة (مرة أخرى) تهديدًا لإسرائيل أبدًا - مع توفير المساعدات الإنسانية اللازمة التي وقال نتنياهو: ((سوف تساعد في تحقيق هذه الأهداف)).
انتخابات إسرائيلية
وانتقد نتنياهو الانتقادات الأمريكية، واصفا الدعوات لإجراء انتخابات جديدة بأنها ((غير مناسبة على الإطلاق)).
وقال نتنياهو لقناة فوكس نيوز إن إسرائيل لم تكن لتدعو أبدًا إلى إجراء انتخابات أمريكية جديدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وندد بتصريحات شومر ووصفها بأنها غير مناسبة.
وقال بايدن عن نتنياهو في مقابلة مع قناة MSNBC: ((لديه الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة ملاحقة حماس)). ((ولكن، يجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة. إنه يؤذي... من وجهة نظري، فهو يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها)).

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