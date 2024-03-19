جازان والشرقية الأكثر مواجهة لمخاطر العمل

(MENAFN
- Al Watan) فاق إجمالي السعوديين العاملين من 18 سنة فأكثر، الذين واجهوا مخاطر الخطر الكهربائي، والتعامل مع الآلات، والغرق، إجمالي الأجانب، حيث بلغ إجمالي الذكور السعوديين 9%، مقابل 7% للأجانب، وتعرضت 3% من الإناث السعوديات للمخاطر مقابل 2% للإناث الأجانب، في وقت تصدر ذكور جازان أكثر المناطق في تعرض العاملين للثلاث مخاطر بـ16%، وإناث الشرقية الأكثر مواجهة للمخاطر بـ5%.
3 مخاطر
كشف تقرير الصحة والسلامة في العمل للعام الماضي، 3 مخاطر واجهت العاملين من سن 18 سنة فأكثر، وبلغ إجمالي العاملين الذين تعرضوا للمخاطر بشكل عام 6.2%، وإجمالي السعوديين 6.3% مقابل 6.1% للأجانب العاملين، وبلغ إجمالي السعوديين الذكور 9% مقابل 7% للأجانب، وإجمالي الإناث السعوديات 3%، مقابل 2% للإناث الأجانب.
أكثر المناطق
تصدرت منطقتا الشرقية وجازان أكثر المناطق مواجهة العاملين من سن 18 فأكثر للمخاطر الثلاث بـ11%، وحلت منطقة الجوف ثانيا بـ8%، وتبوك ثالثا بـ7.8%، والباحة رابعا بـ6.6%، والقصيم خامسا بـ6.3%.
واستحوذ ذكور منطقة جازان على النصيب الأكبر من مواجهتهم للمخاطر في العمل، حيث بلغ إجمالي الذكور 16%، وحلت الشرقية ثانيا بـ15.7%، وتبوك ثالثا بـ13%، والجوف رابعا بـ12%، والباحة خامسا بـ9.5%.
مخاطر الإناث
سيطرت إناث منطقة القصيم على الأكثر مواجهة للمخاطر أثناء العمل بـ5%، وحلت إناث الشرقية ثانيا بـ4.6%، وإناث جازان ثالثا بـ4.2%، وحائل رابعا بـ3.6%، وتساوت إناث مكة والباحة خامسا بـ3%.
مخاطر
3 مخاطر واجهت العاملين من 18 سنة.
%6.3 مواجهة السعوديين للمخاطر.
%6 مواجهة الأجانب للمخاطر.
الذكور السعوديون الأكثر مواجهة للمخاطر.
ذكور جازان يتصدرون مواجهة المخاطر.
إناث القصيم الأكثر مواجهة للمخاطر.
أكثر المناطق مواجهة للمخاطر
الشرقية: 11%
جازان: 11%
الجوف: 8%
تبوك: 7.8%
الباحة: 6.6%
القصيم: 6.3%
أكثر الذكور مخاطر:
جازان: 16%
الشرقية: 15.7%
تبوك: 13%
الجوف: 12%
الباحة: 9.5%
أكثر الإناث مخاطر:
القصيم: 5%
الشرقية: 4.6%
جازان: 4%
حائل: 3.6%
مكة والباحة: 3.2%
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