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جازان والشرقية الأكثر مواجهة لمخاطر العمل

3/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) فاق إجمالي السعوديين العاملين من 18 سنة فأكثر، الذين واجهوا مخاطر الخطر الكهربائي، والتعامل مع الآلات، والغرق، إجمالي الأجانب، حيث بلغ إجمالي الذكور السعوديين 9%، مقابل 7% للأجانب، وتعرضت 3% من الإناث السعوديات للمخاطر مقابل 2% للإناث الأجانب، في وقت تصدر ذكور جازان أكثر المناطق في تعرض العاملين للثلاث مخاطر بـ16%، وإناث الشرقية الأكثر مواجهة للمخاطر بـ5%.
3 مخاطر
كشف تقرير الصحة والسلامة في العمل للعام الماضي، 3 مخاطر واجهت العاملين من سن 18 سنة فأكثر، وبلغ إجمالي العاملين الذين تعرضوا للمخاطر بشكل عام 6.2%، وإجمالي السعوديين 6.3% مقابل 6.1% للأجانب العاملين، وبلغ إجمالي السعوديين الذكور 9% مقابل 7% للأجانب، وإجمالي الإناث السعوديات 3%، مقابل 2% للإناث الأجانب.
أكثر المناطق
تصدرت منطقتا الشرقية وجازان أكثر المناطق مواجهة العاملين من سن 18 فأكثر للمخاطر الثلاث بـ11%، وحلت منطقة الجوف ثانيا بـ8%، وتبوك ثالثا بـ7.8%، والباحة رابعا بـ6.6%، والقصيم خامسا بـ6.3%.
واستحوذ ذكور منطقة جازان على النصيب الأكبر من مواجهتهم للمخاطر في العمل، حيث بلغ إجمالي الذكور 16%، وحلت الشرقية ثانيا بـ15.7%، وتبوك ثالثا بـ13%، والجوف رابعا بـ12%، والباحة خامسا بـ9.5%.
مخاطر الإناث
سيطرت إناث منطقة القصيم على الأكثر مواجهة للمخاطر أثناء العمل بـ5%، وحلت إناث الشرقية ثانيا بـ4.6%، وإناث جازان ثالثا بـ4.2%، وحائل رابعا بـ3.6%، وتساوت إناث مكة والباحة خامسا بـ3%.
مخاطر
3 مخاطر واجهت العاملين من 18 سنة.
%6.3 مواجهة السعوديين للمخاطر.
%6 مواجهة الأجانب للمخاطر.
الذكور السعوديون الأكثر مواجهة للمخاطر.
ذكور جازان يتصدرون مواجهة المخاطر.
إناث القصيم الأكثر مواجهة للمخاطر.
أكثر المناطق مواجهة للمخاطر
الشرقية: 11%
جازان: 11%
الجوف: 8%
تبوك: 7.8%
الباحة: 6.6%
القصيم: 6.3%
أكثر الذكور مخاطر:
جازان: 16%
الشرقية: 15.7%
تبوك: 13%
الجوف: 12%
الباحة: 9.5%
أكثر الإناث مخاطر:
القصيم: 5%
الشرقية: 4.6%
جازان: 4%
حائل: 3.6%
مكة والباحة: 3.2%

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