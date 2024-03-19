22 قرضا يوميا للمشاريع الزراعية
التاريخ
3/19/2024 11:22:35 PM
| بلغ متوسط القروض التي يوافق عليها صندوق التنمية الزراعي 22 قرضا يوميا خلال العام الماضي حيث بلغ عدد الموافقات على المشاريع التي سيتم تمويلها 8.356 مشروعا سيتم دعمها بقروض بقيمة 6.474 مليارات ريال.
وبحسب تقرير حديث للصندوق فإن قروض المشاريع الزراعية المتخصصة كانت الأعلى من حيث القروض الموافق عليها، ويسعى الصندوق لمواكبة التغيرات في القطاع الزراعي ومواءمة المتطلبات المرتبطة بالإقراض لتعزيز دوره الريادي في التمويل الزراعي.
الأمن الغذائي
أسهم الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن في تعزيز الأمن الغذائي، ممثلا في تمويله اللامحدود للمزارعين، ومربي النحل، وصيادي الأسماك، والمستثمرين الزراعيين، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات المتخصصة. ولأهمية الأمن الغذائي فإن من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها هو المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة، ووضع أفضل حلول التمويل المستدام وخلق الفرص الوظيفية في هذا القطاع المهم. وجرى قياسا على معطيات القروض الموافق عليها التي تتضمن الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي للصندوق للعام المالي 2023 بناء على الإحصائيات التي يتطلبها القياس.
توزيع القروض
وتضمنت المشاريع الموافق على منحها القروض المشاريع المتخصصة التي بلغ عددها 109 بقيمة 3.198 مليارات ريال، بينما سجلت عدد المشاريع الممولة بالشراكة مع البنوك 10 بقيمة 464 مليون ريال، وبلغ عدد مبادرات استيراد المنتجات الزراعية 14 بقيمة 1.951 مليار ريال، وسجل عدد القروض التنموية 8.223 بقيمة 861 مليون ريال.
قروض الخدمات الائتمانية
كما توزعت قروض الخدمات الائتمانية بين قطاع الدواجن بنحو 1444 مشروعا، وقطاع البيوت المحمية وعددها 497، وقطاع الاستزراع المائي 243 مشروعا، وقطاع سلاسل الإمداد 101، ومشاريع الاستثمار الخارجي 3، ومشاريع أخرى بلغت 3260 مشروعا.
الحفاظ على الموارد المائية
يسهم الصندوق في توفير الاحتياجات المائية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتعد مشاريع البيوت المحمية من أهم المجالات الزراعية التي يطبق فيها طرق وتقنيات الري الحديثة، وبلغت الاحتياجات المائية الموفرة لهذا العام نحو 343.294 مترا مكعبا.
قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية
يأتي هذا النوع من القروض في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث تم اعتماد نحو 21 مليار ريال، وأسهمت هذه القروض في إقامة 5.548 مشروعاً زراعياً ضمن أهم القطاعات الزراعية المستهدفة لتحقيق الأمن الغذائي.
ASF:
المشاريع التي تمت الموافقة عليها:
المشاريع المتخصصة= 109
قيمتها= 3.198 مليارات ريال
مشاريع التمويل بالشراكة مع البنوك= 10
قيمتها= 464 مليون ريال
مبادرة استيراد المنتجات الزراعية= 14
قيمتها= 1.951 مليار ريال
القروض التنموية = 8.223
قيمتها= 861 مليون ريال
قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية:
قطاع الدواجن = 1444
قطاع البيوت المحمية= 497
قطاع الاستزراع المائي= 243
قطاع سلاسل الإمداد= 101
مشاريع الاستثمار الخارجي= 3
مشاريع أخرى= 3260
MENAFN19032024000089011017ID1107998469
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