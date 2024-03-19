22 قرضا يوميا للمشاريع الزراعية

بلغ متوسط القروض التي يوافق عليها صندوق التنمية الزراعي 22 قرضا يوميا خلال العام الماضي حيث بلغ عدد الموافقات على المشاريع التي سيتم تمويلها 8.356 مشروعا سيتم دعمها بقروض بقيمة 6.474 مليارات ريال.

وبحسب تقرير حديث للصندوق فإن قروض المشاريع الزراعية المتخصصة كانت الأعلى من حيث القروض الموافق عليها، ويسعى الصندوق لمواكبة التغيرات في القطاع الزراعي ومواءمة المتطلبات المرتبطة بالإقراض لتعزيز دوره الريادي في التمويل الزراعي.

الأمن الغذائي

أسهم الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن في تعزيز الأمن الغذائي، ممثلا في تمويله اللامحدود للمزارعين، ومربي النحل، وصيادي الأسماك، والمستثمرين الزراعيين، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات المتخصصة. ولأهمية الأمن الغذائي فإن من أهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الصندوق لتحقيقها هو المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة، ووضع أفضل حلول التمويل المستدام وخلق الفرص الوظيفية في هذا القطاع المهم. وجرى قياسا على معطيات القروض الموافق عليها التي تتضمن الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي للصندوق للعام المالي 2023 بناء على الإحصائيات التي يتطلبها القياس.

توزيع القروض

وتضمنت المشاريع الموافق على منحها القروض المشاريع المتخصصة التي بلغ عددها 109 بقيمة 3.198 مليارات ريال، بينما سجلت عدد المشاريع الممولة بالشراكة مع البنوك 10 بقيمة 464 مليون ريال، وبلغ عدد مبادرات استيراد المنتجات الزراعية 14 بقيمة 1.951 مليار ريال، وسجل عدد القروض التنموية 8.223 بقيمة 861 مليون ريال.

قروض الخدمات الائتمانية

كما توزعت قروض الخدمات الائتمانية بين قطاع الدواجن بنحو 1444 مشروعا، وقطاع البيوت المحمية وعددها 497، وقطاع الاستزراع المائي 243 مشروعا، وقطاع سلاسل الإمداد 101، ومشاريع الاستثمار الخارجي 3، ومشاريع أخرى بلغت 3260 مشروعا.

الحفاظ على الموارد المائية

يسهم الصندوق في توفير الاحتياجات المائية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتعد مشاريع البيوت المحمية من أهم المجالات الزراعية التي يطبق فيها طرق وتقنيات الري الحديثة، وبلغت الاحتياجات المائية الموفرة لهذا العام نحو 343.294 مترا مكعبا.

قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية

يأتي هذا النوع من القروض في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث تم اعتماد نحو 21 مليار ريال، وأسهمت هذه القروض في إقامة 5.548 مشروعاً زراعياً ضمن أهم القطاعات الزراعية المستهدفة لتحقيق الأمن الغذائي.

ASF:

المشاريع التي تمت الموافقة عليها:

المشاريع المتخصصة= 109

قيمتها= 3.198 مليارات ريال

مشاريع التمويل بالشراكة مع البنوك= 10

قيمتها= 464 مليون ريال

مبادرة استيراد المنتجات الزراعية= 14

قيمتها= 1.951 مليار ريال

القروض التنموية = 8.223

قيمتها= 861 مليون ريال

قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية:

قطاع الدواجن = 1444

قطاع البيوت المحمية= 497

قطاع الاستزراع المائي= 243

قطاع سلاسل الإمداد= 101

مشاريع الاستثمار الخارجي= 3

مشاريع أخرى= 3260