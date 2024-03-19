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8.9 % نموا سنويا بسوق الألعاب الإلكترونية

3/19/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير حديث أن يسجل سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة نموا سنويا بمعدل 8.9% خلال الأعوام من 2024-2032، وبحسب تقرير لمجموعة IMARC حول سوق الألعاب في المملكة العربية السعودية فمن المتوقع أن يبلغ النمو خلال 8 سنوات نحو 71%.
اتجاهات السوق
وبحسب التقرير فإن المملكة العربية السعودية لديها سكان من الشباب، مع نسبة كبيرة من مواطنيها تقل أعمارهم عن 30 عاما. هذا الاتجاه الديموغرافي يفضي بشكل خاص إلى نمو سوق الألعاب، حيث تميل الأجيال الشابة إلى أن تكون أكثر ذكاء من الناحية التقنية وتميل نحو الترفيه الرقمي. مع وجود عدد كبير من الشباب المتحمسين للمشاركة في أنشطة الألعاب، هناك طلب كبير على محتوى ومنصات الألعاب في البلاد. إضافة إلى ذلك، كان هناك تحول في المواقف الاجتماعية تجاه الألعاب في المملكة العربية السعودية. بعد أن كان ينظر إليها سابقا بتشكك أو حتى رفض من قبل بعض شرائح المجتمع، تكتسب الألعاب الآن قبولا كشكل شرعي من أشكال الترفيه والاستجمام. وقد أسهم هذا التحول الثقافي في تطبيع الألعاب وأدى إلى زيادة المشاركة بين السعوديين من جميع الأعمار.
الرياضة الالكترونية
بخلاف ذلك، برزت الرياضات الإلكترونية، ألعاب الفيديو التنافسية، كظاهرة عالمية، والمملكة العربية السعودية ليست استثناء من هذا الاتجاه. شهدت البلاد زيادة في الاهتمام بالرياضات الإلكترونية، مع تزايد عدد البطولات والفرق والأحداث التي يتم تنظيمها.

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