8.9 % نموا سنويا بسوق الألعاب الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) توقع تقرير حديث أن يسجل سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة نموا سنويا بمعدل 8.9% خلال الأعوام من 2024-2032، وبحسب تقرير لمجموعة IMARC حول سوق الألعاب في المملكة العربية السعودية فمن المتوقع أن يبلغ النمو خلال 8 سنوات نحو 71%. اتجاهات السوق
وبحسب التقرير فإن المملكة العربية السعودية لديها سكان من الشباب، مع نسبة كبيرة من مواطنيها تقل أعمارهم عن 30 عاما. هذا الاتجاه الديموغرافي يفضي بشكل خاص إلى نمو سوق الألعاب، حيث تميل الأجيال الشابة إلى أن تكون أكثر ذكاء من الناحية التقنية وتميل نحو الترفيه الرقمي. مع وجود عدد كبير من الشباب المتحمسين للمشاركة في أنشطة الألعاب، هناك طلب كبير على محتوى ومنصات الألعاب في البلاد. إضافة إلى ذلك، كان هناك تحول في المواقف الاجتماعية تجاه الألعاب في المملكة العربية السعودية. بعد أن كان ينظر إليها سابقا بتشكك أو حتى رفض من قبل بعض شرائح المجتمع، تكتسب الألعاب الآن قبولا كشكل شرعي من أشكال الترفيه والاستجمام. وقد أسهم هذا التحول الثقافي في تطبيع الألعاب وأدى إلى زيادة المشاركة بين السعوديين من جميع الأعمار. الرياضة الالكترونية
بخلاف ذلك، برزت الرياضات الإلكترونية، ألعاب الفيديو التنافسية، كظاهرة عالمية، والمملكة العربية السعودية ليست استثناء من هذا الاتجاه. شهدت البلاد زيادة في الاهتمام بالرياضات الإلكترونية، مع تزايد عدد البطولات والفرق والأحداث التي يتم تنظيمها.
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