راميدا تستهدف التركيز على زيادة محفظة منتجات التسعير الحر

تستهدف شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا” التركيز على فئات منتجات جديدة خاصة تلك التى تندرج تحت نظام التسعير الحر.

وقال عمرو مرسي الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تعمل على تقييم فرص الاستحواذ الجاذبة التى تساهم في تحقيق التكامل مع محفظة المنتجات الحالية ونمو التصدير وتنويع مصادر الإيرادات مما يساعد الشركة فى الحفاظ على مستويات الربحية بصورة تثمر عن تحقيق أهداف النمو المخططة.

موضوعات((اتحاد المستثمرين)) يبحث مع ((المالية)) آليات تسريع وتيرة الإفراجات شركات الحديد تفرج عن 70% من البضائع المحتجزة “البورصة” تكشف التفاصيل الكاملة لخطة“القابضة للتشييد” لهيكلة شركاتها التابعة

وأضاف مرسي، في بيان للشركة، أنها ستركز على توسيع مساهمة المنتجات التخصصية بشكل أكبر، وتنويع مصادر إيرادات المجموعة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشركة قدمت أداءً قويًا وحققت نموًا فى الإيرادات بأرقام مضاعفة بجميع خطوط الإنتاج، على الرغم من أن العام الماضى شهد عدة عقبات أمام العديد من الصناعات فى مصر، بما فى ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلسلة التوريد، بالإضافة إلى القيود التى فرضتها الحكومة على صرف العملات الأجنبية التى تؤثر على توافر المواد الخام.

وأوضح أن هذا النجاح بمثابة شهادة على قوة محفظة الشركة المتنوعة فى دفع النمو المستدام، والاستفادة بشكل استراتيجى من العروض الحالية فى المجالات العلاجية الرئيسية مع تعظيم القيمة من خلال التحسين المستمر، بالإضافة إلى أن منتجاتها المكتسبة فى القطاعات العلاجية سريعة النمو قدمت مساهمات كبيرة.

وكشف أن الشركة أطلقت منتجين واستحوذت على 11 منتجًا بنهاية العام الماضى والذى يعكس التزامها بتقديم إحدى ركائزها الاستراتيجية الرئيسية، والتى تهدف إلى استكمال نموها من خلال عمليات الاستحواذ على الجزيئات ذات القيمة المتراكمة عبر المجالات العلاجية سريعة النمو والتى ستدعم مسار راميدا.

وتابع أن الاستحواذ يتماشى مع جهود راميدا لزيادة مساهمة الأدوية المزمنة ضمن محفظتها مما يسمح لها بالاستفادة من التحول نحو الأدوية الجنيسة، التى تهيمن على السوق عبر هذه المجالات العلاجية المختارة حيث أصبح المستهلكون حساسين بشكل متزايد للأسعار بسبب البيئة التضخمية الحالية.

وذكر أنه يثق بأن هذا الاستحواذ سيحقق نتائج إيجابية خلال الفترات القادمة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لمحفظة أمراض القلب والأوعية الدموية لدينا، مؤكدًا أن الشركة تبذل جهدًا في تحسين شبكة موزعى الأدوية الخاصة بها، مما يقلل بشكل كبير من تعرضها للموزعين الذين يشكلون مخاطر محتملة على قدرة راميدا على تعظيم القيمة الناتجة عن عملياتها، الأمر الذى سيستمر فى دعم أدائها فى المستقبل.

وارتفع إجمالى إيرادات الشركة بنحو 29.5% خلال العام الماضى لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022.

وحققت الشركة صافى ربح يقدر بـ253 مليون جنيه بنهاية العام السابق، مقارنة بـ252.9 مليون جنيه بالعام قبل الماضى.

وتراجع هامش ربحية الشركة خلال 2023 ليسجل 13.2%، مقابل هامش ربحية بلغ 17% بنهاية 2022، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاضمحلال بنسبة 72% لتسجل 34 مليون جنيه، منها 25.7 مليون جنيه تكاليف اضمحلال المنتجات الدوائية المضادة للفيروسات المتعلقة بكوفيد-19.