راميدا تستهدف التركيز على زيادة محفظة منتجات التسعير الحر

(MENAFN
- Al-Borsa News) مرسي: استكمال نمو الشركة من خلال عمليات الاستحواذ
تستهدف شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية“راميدا” التركيز على فئات منتجات جديدة خاصة تلك التى تندرج تحت نظام التسعير الحر.
وقال عمرو مرسي الرئيس التنفيذي للشركة، إنها تعمل على تقييم فرص الاستحواذ الجاذبة التى تساهم في تحقيق التكامل مع محفظة المنتجات الحالية ونمو التصدير وتنويع مصادر الإيرادات مما يساعد الشركة فى الحفاظ على مستويات الربحية بصورة تثمر عن تحقيق أهداف النمو المخططة.
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وأضاف مرسي، في بيان للشركة، أنها ستركز على توسيع مساهمة المنتجات التخصصية بشكل أكبر، وتنويع مصادر إيرادات المجموعة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الشركة قدمت أداءً قويًا وحققت نموًا فى الإيرادات بأرقام مضاعفة بجميع خطوط الإنتاج، على الرغم من أن العام الماضى شهد عدة عقبات أمام العديد من الصناعات فى مصر، بما فى ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلسلة التوريد، بالإضافة إلى القيود التى فرضتها الحكومة على صرف العملات الأجنبية التى تؤثر على توافر المواد الخام.
وأوضح أن هذا النجاح بمثابة شهادة على قوة محفظة الشركة المتنوعة فى دفع النمو المستدام، والاستفادة بشكل استراتيجى من العروض الحالية فى المجالات العلاجية الرئيسية مع تعظيم القيمة من خلال التحسين المستمر، بالإضافة إلى أن منتجاتها المكتسبة فى القطاعات العلاجية سريعة النمو قدمت مساهمات كبيرة.
وكشف أن الشركة أطلقت منتجين واستحوذت على 11 منتجًا بنهاية العام الماضى والذى يعكس التزامها بتقديم إحدى ركائزها الاستراتيجية الرئيسية، والتى تهدف إلى استكمال نموها من خلال عمليات الاستحواذ على الجزيئات ذات القيمة المتراكمة عبر المجالات العلاجية سريعة النمو والتى ستدعم مسار راميدا.
وتابع أن الاستحواذ يتماشى مع جهود راميدا لزيادة مساهمة الأدوية المزمنة ضمن محفظتها مما يسمح لها بالاستفادة من التحول نحو الأدوية الجنيسة، التى تهيمن على السوق عبر هذه المجالات العلاجية المختارة حيث أصبح المستهلكون حساسين بشكل متزايد للأسعار بسبب البيئة التضخمية الحالية.
وذكر أنه يثق بأن هذا الاستحواذ سيحقق نتائج إيجابية خلال الفترات القادمة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لمحفظة أمراض القلب والأوعية الدموية لدينا، مؤكدًا أن الشركة تبذل جهدًا في تحسين شبكة موزعى الأدوية الخاصة بها، مما يقلل بشكل كبير من تعرضها للموزعين الذين يشكلون مخاطر محتملة على قدرة راميدا على تعظيم القيمة الناتجة عن عملياتها، الأمر الذى سيستمر فى دعم أدائها فى المستقبل.
وارتفع إجمالى إيرادات الشركة بنحو 29.5% خلال العام الماضى لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال عام 2022.
وحققت الشركة صافى ربح يقدر بـ253 مليون جنيه بنهاية العام السابق، مقارنة بـ252.9 مليون جنيه بالعام قبل الماضى.
وتراجع هامش ربحية الشركة خلال 2023 ليسجل 13.2%، مقابل هامش ربحية بلغ 17% بنهاية 2022، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاضمحلال بنسبة 72% لتسجل 34 مليون جنيه، منها 25.7 مليون جنيه تكاليف اضمحلال المنتجات الدوائية المضادة للفيروسات المتعلقة بكوفيد-19.
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