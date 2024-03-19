بنك الكويت الوطنى - مصر يعين خبيرًا لتقييم المخاطر البيئية لمشروعات الشركات الكبرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عين بنك الكويت الوطنى – مصر فى أغسطس الماضى، خبير بيئى معتمد من قبل وزارة البيئة المصرية لتقييم المخاطر البينية لمشروعات الشركات الكبيرة، بحسب التقرير السنوى لمجموعة بنك الكويت الوطنى.
وكشف التقرير، أن البنك فى مصر سيدمج مبادئ التمويل المستدام ضمن سياسات البنك الائتمانية والاستثمارية، فى إطار المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام التى أصدرها البنك المركزى المصرى فى 2022.
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وقفزت صافى أرباح بنك الكويت الوطني- مصر 120.2% بنهاية العام الماضى، مُسجلة 4.02 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عام 2022.
وقالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى، إن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها السوق المحلى الثانى، ويسعى البنك لمزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وزاد صافي الدخل من العائد 82.51%، ليصل إلى 6.99 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 3.83 مليار جنيه خلال 2022.
ارتفع إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 38.42% بنهاية ديسمبر الماضى، ووصلت 76.06 مليار جنيه مقابل 54.95 مليار جنيه، وفى المقابل زادت ودائع العملاء 25.42% مُسجلة 105.93 مليار جنيه.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4% نهاية 2023 مقابل 2% بنهاية 2022، فيما نما إجمالي أصول البنك 24.22% بنهاية 2023، لتصل إلى 130.61 مليار جنيه.
قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، إن البنك يدعم التوجه العالمى نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم جميع المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربونى.
وأضاف الطيب، أن يقدم دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.
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