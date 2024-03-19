بنك الكويت الوطنى - مصر يعين خبيرًا لتقييم المخاطر البيئية لمشروعات الشركات الكبرى

MENAFN - Al-Borsa News) عين بنك الكويت الوطنى – مصر فى أغسطس الماضى، خبير بيئى معتمد من قبل وزارة البيئة المصرية لتقييم المخاطر البينية لمشروعات الشركات الكبيرة، بحسب التقرير السنوى لمجموعة بنك الكويت الوطنى.

وكشف التقرير، أن البنك فى مصر سيدمج مبادئ التمويل المستدام ضمن سياسات البنك الائتمانية والاستثمارية، فى إطار المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام التى أصدرها البنك المركزى المصرى فى 2022.

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وقفزت صافى أرباح بنك الكويت الوطني- مصر 120.2% بنهاية العام الماضى، مُسجلة 4.02 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عام 2022.

وقالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى، إن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها السوق المحلى الثانى، ويسعى البنك لمزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وزاد صافي الدخل من العائد 82.51%، ليصل إلى 6.99 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 3.83 مليار جنيه خلال 2022.

ارتفع إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 38.42% بنهاية ديسمبر الماضى، ووصلت 76.06 مليار جنيه مقابل 54.95 مليار جنيه، وفى المقابل زادت ودائع العملاء 25.42% مُسجلة 105.93 مليار جنيه.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4% نهاية 2023 مقابل 2% بنهاية 2022، فيما نما إجمالي أصول البنك 24.22% بنهاية 2023، لتصل إلى 130.61 مليار جنيه.

قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، إن البنك يدعم التوجه العالمى نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم جميع المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربونى.

وأضاف الطيب، أن يقدم دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.