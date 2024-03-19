الأمم المتحدة: النساء لديهن فرصة كبيرة فى الطاقة الخضراء

قالت الأمم المتحدة، فى تقرير حديث لها، إنَّ المرأة فى مصر قد يكون لها دور كبير فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

أوضحت أن العوامل الاقتصادية تلعب دوراً مهماً فى مستقبل المرأة فى مجال الطاقة الخضراء، فى ظل نمو الاقتصادات الخضراء، والإعانات المتعلقة بالطاقة، وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين، ودعم الشركات الناشئة التى تقودها النساء، وتحسين البنية التحتية.

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وقالت إن العوامل المجتمعية تؤثر أيضاً بشكل كبير مثل التركيز على تنمية المهارات الشخصية للمرأة، والحواجز التعليمية والأسرية، وزيادة الاتجاه نحو إعادة التدوير، وصعود المهندسات فى قطاع الطاقة، واستقلال المرأة، وزيادة التركيز على تغير المناخ، ومهن الطاقة.

وأضافت أن السياسات الدولية المتمحورة حول أهداف التنمية المستدامة، والأحداث الجيوسياسية، ووجود المرأة فى المناصب القيادية، والدعم الحكومى للمشاريع الخضراء والتعليم، تدعم أيضاً تواجداً أفضل.

وأوصت بعدد من الإجراءات لتحقيق المستقبل المنشود، مثل رفع الوعى بالطاقة كفرصة عمل مستقبلية، وتعزيز تعليم الإناث فى مجال الطاقة، وخاصة من خلال التدريب المهنى، وتعزيز الوعى بالاستهلاك والإنتاج الفعالين، وتثقيف النساء بشأن الحد من بصمتهن الكربونية.

أضافت أنه يجب أيضاً دعم المرأة فى الوظائف غير التقليدية، وتشجيع النساء على فهم احتياجات السوق فى قطاع الطاقة، وتعزيز الصيانة والتعليم المهنى فى قطاع الطاقة الخضراء.

وقالت إنه يجب تنفيذ سياسات الطاقة التى تراعى الفوارق بين الجنسين، وتوفير الحوافز المالية للنساء فى سوق الطاقة، وسن القوانين الداعمة للقطاعين العام والخاص، وتقديم القروض المصرفية لدعم التكنولوجيات الجديدة.

ولفتت إلى أنه على مستوى السوق، يجب اعتماد التكنولوجيا التى تراعى الفوارق بين الجنسين، وتشجيع الشركات على تقديم حوافز مالية لمؤسسات الطاقة التى تقودها النساء، وتسهيل القروض المصرفية للتكنولوجيات الجديدة.

وقالت إنه يجب رفع مستوى الوعى بأنشطة ((الغسل الأخضر))، والترويج للشركات المحلية فى الأسواق الإقليمية والدولية، وإنشاء اتحادات مكونة من شركات الطاقة، وتنفيذ النظام البيئى والاجتماعى والحوكمة (ESG)، وتوفير الحضانة والدعم الفنى للشركات الناشئة فى مجال الطاقة الخضراء.

وقالت إنه على مستوى المجتمع المدنى، يجب رفع مستوى الوعى وتعزيز مشاركة المرأة فى قطاع الطاقة، وتنفيذ المراقبة والتقييم للمشاريع، وإنشاء حاضنات وبرامج لدعم الشركات الناشئة الجديدة. كما أوصت بإنشاء قاعدة بيانات لأبحاث وبيانات الطاقة، وتعزيز المهارات الشخصية للمرأة وفرص التواصل.