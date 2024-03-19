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((الخير للتمويل)) تفاوض بنكين و((تنمية المشروعات)) على تسهيلات بـ240 مليون جنيه

3/19/2024 11:22:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الهلالى: التسهيلات من بنكى“أبوظبى التجارى” و”التعمير والإسكان”

قالت هناء الهلالى الرئيس التنفيذى لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تفاوض التعمير والإسكان وبنك أبوظبى التجارى وجهاز تنمية المشروعات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه.

وأوضحت الهلالى فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الشركة حصلت حتى الآن على نحو 160 مليون جنيه حجم تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك الزراعى المصرى وبنك قناة السويس، موضحة أنه جار التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة.

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وتنوى الشركة زيادة رأس المال ليصل إلى 75 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يبلغ رأس المال الحالى نحو 40 مليون جنيه وجار زيادته خلال الشهر الجارى ليصل إلى 50 مليون جنيه.

وتعمل الشركة على دعم وتمويل الشركات الناشئة والمرأة المعيلة والشباب حديثى التخرج، من خلال عقد شراكات مع مختلف الجهات والوزارات والبنوك المحلية وشركات التأمين، وتسعى لفتح مجالات ومنتجات جديدة بالأسواق، مما يحفز استثمارات صغار الممولين المحليين.

وتسعى الشركة لتحويل القطاع غير الرسمى للأنشطة المدرة للدخل الى القطاع الرسمى، ما يزيد من أعداد الممولين لخزينة الضرائب بالدولة، فضلاً عن زيادة فرص العمل والتشغيل، خصوصا للشركات الناشئة والاقتصادات غير الرسمية بالبلاد والمرأة المعيلة والشباب حديثى التخرج.

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