((الخير للتمويل)) تفاوض بنكين و((تنمية المشروعات)) على تسهيلات بـ240 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) الهلالى: التسهيلات من بنكى“أبوظبى التجارى” و”التعمير والإسكان”
قالت هناء الهلالى الرئيس التنفيذى لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تفاوض التعمير والإسكان وبنك أبوظبى التجارى وجهاز تنمية المشروعات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه.
وأوضحت الهلالى فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الشركة حصلت حتى الآن على نحو 160 مليون جنيه حجم تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك الزراعى المصرى وبنك قناة السويس، موضحة أنه جار التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة.
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وتنوى الشركة زيادة رأس المال ليصل إلى 75 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يبلغ رأس المال الحالى نحو 40 مليون جنيه وجار زيادته خلال الشهر الجارى ليصل إلى 50 مليون جنيه.
وتعمل الشركة على دعم وتمويل الشركات الناشئة والمرأة المعيلة والشباب حديثى التخرج، من خلال عقد شراكات مع مختلف الجهات والوزارات والبنوك المحلية وشركات التأمين، وتسعى لفتح مجالات ومنتجات جديدة بالأسواق، مما يحفز استثمارات صغار الممولين المحليين.
وتسعى الشركة لتحويل القطاع غير الرسمى للأنشطة المدرة للدخل الى القطاع الرسمى، ما يزيد من أعداد الممولين لخزينة الضرائب بالدولة، فضلاً عن زيادة فرص العمل والتشغيل، خصوصا للشركات الناشئة والاقتصادات غير الرسمية بالبلاد والمرأة المعيلة والشباب حديثى التخرج.
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