((المنصورة للدواجن)) تفاوض ((الزراعة)) لشراء أرض بالعلمين وإنشاء مزرعة جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تتحول للربحية العام الماضى وتحقق 107 ملايين جنيه
تعتزم شركة المنصورة للدواجن تأسيس مزرعة جديدة فى مدينة العلمين خلال الفترة المقبلة.
وتحولت الشركة لتسجيل أرباح خلال العام الماضى بقيمة 107.2 مليون جنيه مقابل خسائر 33.8 مليون جنيه فى عام 2022.
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قال المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن إن الشركة حققت فائضا كبيرا، عقب تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح ستستخدمه فى التوسع خلال العام الجارى.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى حاليًا للحصول على قطعة أرض بالعلمين من وزارة الزراعة لإنشاء مزارع جديدة متوافقة مع متطلبات التصدير، على أن يتم تمويل شرائها ذاتيًا.
ذكر أنه سيتم استغلال فوائض الإنتاج للسوق المحلى وللتصدير بهدف تدبير عملات أجنبية ستسهم فى شراء مستلزمات الإنتاج بشكل مباشر بدلا من شرائها من السوق المحلى وتعظيم عوائد الشركة وأيضًا إنشاء مجزر للدخول فى تصنيع مجزءات الدواجن.
أكد نجاح الشركة فى تخطى الأزمات التى واجهت قطاع الدواجن خلال العام الماضى، عبر الحرص على العمل بطريقة مؤسسية حتى تستطيع الشركة التأقلم مع التحديات المختلفة وتحقيق نتائج إيجابية.
ونمت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بمعدل 247%، لتصل إلى 497.5 مليون جنيه، مقابل 143.4 مليون جنيه، فى 2022.
أوضح نجيب أن تنوع إيرادات الشركة والتوسع فى نشاط التسمين كان له الأثر البالغ فى زيادة الإيرادات لتنوعها حيث بلغت مبيعات نشاط التسمين خلال العام الماضى نحو 129 مليون جنيه مقابل 8 ملايين جنيه خلال عام 2022، حيث كانت بداية نشاط التسمين فى نهاية عام 2022 ولكن خلال عام 2023 تم التوسع بشكل أكثر فاعلية.
ساهم نشاط بيع الكتاكيت عمر يوم بنسبة 58% فى إجمالى إيرادات الشركة وكذلك مثل نشاط التسمين نسبة 26% من إجمالى الإيرادات كما حصل نشاط بيض التفريخ وبيع الأمهات ومنتجات أخرى على نسبة 16% من إجمالى الإيرادات.
وتعاقدت الشركة خلال عام 2023 على ضم مزرعتى تسمين بمنطقة الحمام بالإسكندرية بنظام الإيجار.
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