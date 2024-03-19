((المنصورة للدواجن)) تفاوض ((الزراعة)) لشراء أرض بالعلمين وإنشاء مزرعة جديدة

تعتزم شركة المنصورة للدواجن تأسيس مزرعة جديدة فى مدينة العلمين خلال الفترة المقبلة.

وتحولت الشركة لتسجيل أرباح خلال العام الماضى بقيمة 107.2 مليون جنيه مقابل خسائر 33.8 مليون جنيه فى عام 2022.

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قال المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن إن الشركة حققت فائضا كبيرا، عقب تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح ستستخدمه فى التوسع خلال العام الجارى.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى حاليًا للحصول على قطعة أرض بالعلمين من وزارة الزراعة لإنشاء مزارع جديدة متوافقة مع متطلبات التصدير، على أن يتم تمويل شرائها ذاتيًا.

ذكر أنه سيتم استغلال فوائض الإنتاج للسوق المحلى وللتصدير بهدف تدبير عملات أجنبية ستسهم فى شراء مستلزمات الإنتاج بشكل مباشر بدلا من شرائها من السوق المحلى وتعظيم عوائد الشركة وأيضًا إنشاء مجزر للدخول فى تصنيع مجزءات الدواجن.

أكد نجاح الشركة فى تخطى الأزمات التى واجهت قطاع الدواجن خلال العام الماضى، عبر الحرص على العمل بطريقة مؤسسية حتى تستطيع الشركة التأقلم مع التحديات المختلفة وتحقيق نتائج إيجابية.

ونمت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بمعدل 247%، لتصل إلى 497.5 مليون جنيه، مقابل 143.4 مليون جنيه، فى 2022.

أوضح نجيب أن تنوع إيرادات الشركة والتوسع فى نشاط التسمين كان له الأثر البالغ فى زيادة الإيرادات لتنوعها حيث بلغت مبيعات نشاط التسمين خلال العام الماضى نحو 129 مليون جنيه مقابل 8 ملايين جنيه خلال عام 2022، حيث كانت بداية نشاط التسمين فى نهاية عام 2022 ولكن خلال عام 2023 تم التوسع بشكل أكثر فاعلية.

ساهم نشاط بيع الكتاكيت عمر يوم بنسبة 58% فى إجمالى إيرادات الشركة وكذلك مثل نشاط التسمين نسبة 26% من إجمالى الإيرادات كما حصل نشاط بيض التفريخ وبيع الأمهات ومنتجات أخرى على نسبة 16% من إجمالى الإيرادات.

وتعاقدت الشركة خلال عام 2023 على ضم مزرعتى تسمين بمنطقة الحمام بالإسكندرية بنظام الإيجار.