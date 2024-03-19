%15 تراجعًا فى أسعار الأخشاب بعد الإفراج عن الخامات

أدى تسارع الإفراج عن خامات الأخشاب المحتجزة فى الموانئ إلى تراجع أسعارها فى السوق المحلى بنسبة 15% منذ بداية الشهر الجارى.

قال محمود الشبراوى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن تدبير العملة الأجنبية للمستوردين، واستجابة البنوك لطلبات الشركات بفتح اعتمادات مستندية للإفراج عن البضائع المحتجزة أبرز أسباب تراجع أسعار الأخشاب.

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قال خالد محمد، مسؤول المبيعات بمصنع أخشاب نبيل حنفى، إن أسعار الخشب الروسى تراجع إلى 18 ألف جنيه للمتر، والخشب الأرو الأمريكى يصل إلى 30 ألف حاليًا، والخشب عزيزى سجل 50 ألف جنيه، وخشب الكونتر يبدأ سعر المتر من 1.5 ألف جنيه، والخشب الأبيض سجل سعر المتر 1200 جنيه، والخشب الماهونجى تراجع إلى ألفى جنيه.

وأوضح، أن تحرير سعر الصرف والإفراج الفورى عن السلع والبضائع المحتجزة شجع الشركات على العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والاستعداد لتنفيذ توسعات جديدة، ومن ثم التوجه لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وبلغ حجم واردات مصر من الأخشاب فى أول 11 شهرا من عام 2023 نحو 1.14 مليار دولار مقابل 1.49 مليار دولار فى نفس الفترة من 2022، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال حسين حبيب، رئيس مجلس إدارة شركة الأبواب الشهبية لتجارة الأخشاب، إن أسعار الأخشاب شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية بعد الافراجات عن البضائع المحتجزة بنسبة وصلت إلى 10%.

أشار إلى أن أسعار الأبواب الخشبية تبدأ من 1200 جنيه حتى 3 آلاف جنيه، حيث يختلف السعر حسب طبيعة المواد المستخدمة فى التصنيع.

قال محمد نصر مندوب مبيعات شركة الحمد للصناعات الخشبية المتطورة، إن الشركة تعمل على مساعدة الدولة فى تخفيض نسبة الواردات من خلال تعميق الصناعة المحلية.

أضاف، أن الشركة ساهمت فى تقليل نسب واردات مصر من واجهات الأبواب الخشبية المصفحة بنسبة 80% منذ تحالفها مع 6 مصانع مصرية، ما أدى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى 90%.

تابع، أن حجم الإنتاج اليومى للمصنع يتجاوز 4 آلاف قطعة، وتقوم بتصدير الفائض بعد تغطية احتياجات السوق المحلى إذ تقوم بتصدير نحو 6 قطعة شهريًا لعدد من الدول منها شمال أفريقيا والجزائر ودول الخليج والكويت والمغرب.

وقال المهندس عصام صالح مراد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحين لتصنيع الأخشاب، إن شركته خفضت الأسعار بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضى، ليسجل سعر المتر الأبيض 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه.