%15 تراجعًا فى أسعار الأخشاب بعد الإفراج عن الخامات

(MENAFN
- Al-Borsa News) محمد: تسريع الإفراجات شجع الشركات على العمل بكامل الطاقة الإنتاجية
أدى تسارع الإفراج عن خامات الأخشاب المحتجزة فى الموانئ إلى تراجع أسعارها فى السوق المحلى بنسبة 15% منذ بداية الشهر الجارى.
قال محمود الشبراوى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن تدبير العملة الأجنبية للمستوردين، واستجابة البنوك لطلبات الشركات بفتح اعتمادات مستندية للإفراج عن البضائع المحتجزة أبرز أسباب تراجع أسعار الأخشاب.
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قال خالد محمد، مسؤول المبيعات بمصنع أخشاب نبيل حنفى، إن أسعار الخشب الروسى تراجع إلى 18 ألف جنيه للمتر، والخشب الأرو الأمريكى يصل إلى 30 ألف حاليًا، والخشب عزيزى سجل 50 ألف جنيه، وخشب الكونتر يبدأ سعر المتر من 1.5 ألف جنيه، والخشب الأبيض سجل سعر المتر 1200 جنيه، والخشب الماهونجى تراجع إلى ألفى جنيه.
وأوضح، أن تحرير سعر الصرف والإفراج الفورى عن السلع والبضائع المحتجزة شجع الشركات على العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والاستعداد لتنفيذ توسعات جديدة، ومن ثم التوجه لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وبلغ حجم واردات مصر من الأخشاب فى أول 11 شهرا من عام 2023 نحو 1.14 مليار دولار مقابل 1.49 مليار دولار فى نفس الفترة من 2022، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال حسين حبيب، رئيس مجلس إدارة شركة الأبواب الشهبية لتجارة الأخشاب، إن أسعار الأخشاب شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية بعد الافراجات عن البضائع المحتجزة بنسبة وصلت إلى 10%.
أشار إلى أن أسعار الأبواب الخشبية تبدأ من 1200 جنيه حتى 3 آلاف جنيه، حيث يختلف السعر حسب طبيعة المواد المستخدمة فى التصنيع.
قال محمد نصر مندوب مبيعات شركة الحمد للصناعات الخشبية المتطورة، إن الشركة تعمل على مساعدة الدولة فى تخفيض نسبة الواردات من خلال تعميق الصناعة المحلية.
أضاف، أن الشركة ساهمت فى تقليل نسب واردات مصر من واجهات الأبواب الخشبية المصفحة بنسبة 80% منذ تحالفها مع 6 مصانع مصرية، ما أدى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى 90%.
تابع، أن حجم الإنتاج اليومى للمصنع يتجاوز 4 آلاف قطعة، وتقوم بتصدير الفائض بعد تغطية احتياجات السوق المحلى إذ تقوم بتصدير نحو 6 قطعة شهريًا لعدد من الدول منها شمال أفريقيا والجزائر ودول الخليج والكويت والمغرب.
وقال المهندس عصام صالح مراد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحين لتصنيع الأخشاب، إن شركته خفضت الأسعار بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضى، ليسجل سعر المتر الأبيض 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه.
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