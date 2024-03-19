قطاعات صناعية تطالب بمنحها الأولوية فى الإفراج عن بضائعها

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((إدفو للورق)) تتواصل مع 3 بنوك لفتح اعتمادات مستندية
طالبت عدد من الشركات فى قطاعات صناعية مختلفة الحكومة بمنحها أولوية فى تدبير السيولة الدولارية للإفراج عن بضائعها واستئناف عملية التشغيل والإنتاج بكامل طاقتها.
وقال محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق، إن الشركة تواصلت مع بنوك محلية لفتح 3 اعتمادات مستندية للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.
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وأضاف لـ ((البورصة))، أن حجم البضائع الإجمالية المحتجزة للشركة تتجاوز 40 مليون جنيه، لذلك على البنوك منح قطاع الورق أولوية فى تدبير احتياجاته الدولارية بعد وفرة العملة الأجنبية فى البنوك.
وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن عملية الإفراج لشركات القطاع تسير بطيئة خلال الفترة الحالية لأن الأجهزة الكهربائية ليست من السلع ذات الأولوية مقارنة بالسلع الغذائية والهندسية.
أضاف لـ ((البورصة))، أن العديد من شركات الأجهزة الكهربائية أفرجت عن جزء من بضائعها المحتجزة، موضحًا أن الشعبة لم تحصر حتى الآن الكمية التى تم الإفراج عنها.
وتوقع، تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال 3 أشهر عقب استقرار سعر الصرف، وتدبير البنوك لاحتياجات المصانع من العملة للإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج.
وقال عادل الدماصى رئيس شركة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة أفرجت عن خامات أعلاف بقيمة مليون دولار من ميناء الإسكندرية، بعد تدبير البنك الأهلى السيولة الدولارية اللازمة.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن حجم خامات الأعلاف تقدر بـ 7 آلاف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا، وتم دخول الشحنات مخازن المجموعة.
أضاف، أن الشركة وقعت على عقود شراء أراضٍ جديدة للتوسع فى إنتاج الأعلاف تامة الصنع، بالإضافة لشراء معدات وآلات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج والوفاء بالطلبيات، بعد الإفراج الكامل عن شحنات الشركة من الموانئ.
ولفت إلى أن، شركة ((الدماصى)) رصدت استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، للتوسع فى نشاطها بالسوق المحلى.
وأضاف، أن أسعار خامات الأعلاف انخفضت بقيمة تتراوح بين 2000 و4 آلاف جنيه خلال أسبوعين فقط، وذلك بسبب الإفراجات الجمركية المتتالية، حيث سجلت الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى 13 ألف جنيه للطن بدلا من 15 ألف جنيه.
وأوضح أن الذرة الصفراء الأوكرانى سجلت نحو 11 ألف جنيه للطن بدلا من 14 ألف جنيه، كما سجلت فول الصويا الـ 44% نحو 27 ألف جنيه بدلا من 31 ألف جنيه، والصويا الـ 46% سجلت نحو 28 ألف جنيه بدلا من 32 ألف جنيه خلال أسبوعين أيضا.
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