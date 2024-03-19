قطاعات صناعية تطالب بمنحها الأولوية فى الإفراج عن بضائعها

طالبت عدد من الشركات فى قطاعات صناعية مختلفة الحكومة بمنحها أولوية فى تدبير السيولة الدولارية للإفراج عن بضائعها واستئناف عملية التشغيل والإنتاج بكامل طاقتها.

وقال محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق، إن الشركة تواصلت مع بنوك محلية لفتح 3 اعتمادات مستندية للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.

موضوعات((اتحاد المستثمرين)) يبحث مع ((المالية)) آليات تسريع وتيرة الإفراجات شركات الحديد تفرج عن 70% من البضائع المحتجزة “البورصة” تكشف التفاصيل الكاملة لخطة“القابضة للتشييد” لهيكلة شركاتها التابعة

وأضاف لـ ((البورصة))، أن حجم البضائع الإجمالية المحتجزة للشركة تتجاوز 40 مليون جنيه، لذلك على البنوك منح قطاع الورق أولوية فى تدبير احتياجاته الدولارية بعد وفرة العملة الأجنبية فى البنوك.

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن عملية الإفراج لشركات القطاع تسير بطيئة خلال الفترة الحالية لأن الأجهزة الكهربائية ليست من السلع ذات الأولوية مقارنة بالسلع الغذائية والهندسية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن العديد من شركات الأجهزة الكهربائية أفرجت عن جزء من بضائعها المحتجزة، موضحًا أن الشعبة لم تحصر حتى الآن الكمية التى تم الإفراج عنها.

وتوقع، تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال 3 أشهر عقب استقرار سعر الصرف، وتدبير البنوك لاحتياجات المصانع من العملة للإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج.

وقال عادل الدماصى رئيس شركة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة أفرجت عن خامات أعلاف بقيمة مليون دولار من ميناء الإسكندرية، بعد تدبير البنك الأهلى السيولة الدولارية اللازمة.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن حجم خامات الأعلاف تقدر بـ 7 آلاف طن من الذرة الصفراء وفول الصويا، وتم دخول الشحنات مخازن المجموعة.

أضاف، أن الشركة وقعت على عقود شراء أراضٍ جديدة للتوسع فى إنتاج الأعلاف تامة الصنع، بالإضافة لشراء معدات وآلات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج والوفاء بالطلبيات، بعد الإفراج الكامل عن شحنات الشركة من الموانئ.

ولفت إلى أن، شركة ((الدماصى)) رصدت استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، للتوسع فى نشاطها بالسوق المحلى.

وأضاف، أن أسعار خامات الأعلاف انخفضت بقيمة تتراوح بين 2000 و4 آلاف جنيه خلال أسبوعين فقط، وذلك بسبب الإفراجات الجمركية المتتالية، حيث سجلت الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى 13 ألف جنيه للطن بدلا من 15 ألف جنيه.

وأوضح أن الذرة الصفراء الأوكرانى سجلت نحو 11 ألف جنيه للطن بدلا من 14 ألف جنيه، كما سجلت فول الصويا الـ 44% نحو 27 ألف جنيه بدلا من 31 ألف جنيه، والصويا الـ 46% سجلت نحو 28 ألف جنيه بدلا من 32 ألف جنيه خلال أسبوعين أيضا.