البورصة تكشف التفاصيل الكاملة لخطة القابضة للتشييد لهيكلة شركاتها التابعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحويل 10 شركات من مظلة قانون 203 إلى قانون الشركات 159 خلال 3 سنوات
وضعت الشركة القابضة للتشييد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال خطة تفصيلية لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وتسعى لتحويلها جميعًا من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وقالت مصادر لـ((البورصة)) إن الشركة القابضة ستقوم بتحويل 10 شركات إلى قانون 159 على مدى زمنى يصل إلى 3 سنوات، وهى الشركات الخمس العاملة فى قطاع المقاولات، والشركات الثلاث التابعة العاملة فى الإسكان وشركة الكهرباء، وشركة التصميمات.
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والشركات هى: النصر العامة للمقاولات، والمقاولات المصرية، والمساهمة المصرية للمقاولات، والنصر للمبانى والإنشاءات، بالإضافة إلى مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
وكذلك المكتب العربى للاستشارات والتصميمات، والسد العالى للمشروعات الكهربائية، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية، ومصر الجديدة للإسكان.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 10 شركات، كما تسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة فى عدد من الشركات المشتركة يصل إلى 13 شركة مشتركة.
وأوضح أن اكتمال ملامح الخطة الموضوعة سيتم بنهاية الشهر الجارى على أن تجرى مراجعتها فى يونيو المقبل، يليها مراجعة أخرى على عملية التنفيذ بحلول سبتمبر من العام الجارى.
أضافت المصادر أن الخطة تتضمن هيكلة شركات المقاولات التابعة لتحويلها من الخسارة إلى الربحية ومن ضمن الهيكلة تحويل مظلة القانون الذى تعمل تحته الشركة إلى قانون 159، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات التى تساهم بها بصورة غير مباشرة.
وأكدت أن الشركة ستدفع شركاتها التابعة إلى تبنى فكر القطاع الخاص سواء عن طريق اجتذاب كوادر، أو عن طريق حصص فى الشركات للقطاع الخاص حتى يتمكن من الإدارة.
وتابع المصدر، أن القابضة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات اتباعًا لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع، وستقوم بطرح شركاتها التابعة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والمعادى للتنمية، والنصر للإسكان المدرجة فى برنامج الطروحات المعلن بالإضافة إلى طرح حصة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى.
وقال إن عملية طرح مصر الجديدة ستتم بعد إتمام عملية تطويرها وتحويلها لربحية من مشروعات منفذة بالفعل، متوقعًا أن يتم الطرح خلال العام المقبل عبر التنازل عن حصص أغلبية فى الشركات المذكورة ومن بينها مصر الجديدة. الشركة تعتزم الاحتفاظ بمساهماتها فى شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير
وأكد أن القابضة تراجعت عن التخلى عن حصتها المتبقية بشركة مدينة مصر والبالغة نحو 15% وستظل محتفظة بها، ولكنها ستخفض مساهماتها أيضًا فى عدد من الشركات المشتركة من بينها الشمس للإسكان والتعمير، وزهراء المعادى للتنمية والاستثمار عبر طرح حص أغلبية أيضًا.
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