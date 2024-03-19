البورصة تكشف التفاصيل الكاملة لخطة القابضة للتشييد لهيكلة شركاتها التابعة

وضعت الشركة القابضة للتشييد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال خطة تفصيلية لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وتسعى لتحويلها جميعًا من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وقالت مصادر لـ((البورصة)) إن الشركة القابضة ستقوم بتحويل 10 شركات إلى قانون 159 على مدى زمنى يصل إلى 3 سنوات، وهى الشركات الخمس العاملة فى قطاع المقاولات، والشركات الثلاث التابعة العاملة فى الإسكان وشركة الكهرباء، وشركة التصميمات.

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والشركات هى: النصر العامة للمقاولات، والمقاولات المصرية، والمساهمة المصرية للمقاولات، والنصر للمبانى والإنشاءات، بالإضافة إلى مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وكذلك المكتب العربى للاستشارات والتصميمات، والسد العالى للمشروعات الكهربائية، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية، ومصر الجديدة للإسكان.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 10 شركات، كما تسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة فى عدد من الشركات المشتركة يصل إلى 13 شركة مشتركة.

وأوضح أن اكتمال ملامح الخطة الموضوعة سيتم بنهاية الشهر الجارى على أن تجرى مراجعتها فى يونيو المقبل، يليها مراجعة أخرى على عملية التنفيذ بحلول سبتمبر من العام الجارى.

أضافت المصادر أن الخطة تتضمن هيكلة شركات المقاولات التابعة لتحويلها من الخسارة إلى الربحية ومن ضمن الهيكلة تحويل مظلة القانون الذى تعمل تحته الشركة إلى قانون 159، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات التى تساهم بها بصورة غير مباشرة.

وأكدت أن الشركة ستدفع شركاتها التابعة إلى تبنى فكر القطاع الخاص سواء عن طريق اجتذاب كوادر، أو عن طريق حصص فى الشركات للقطاع الخاص حتى يتمكن من الإدارة.

وتابع المصدر، أن القابضة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات اتباعًا لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع، وستقوم بطرح شركاتها التابعة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والمعادى للتنمية، والنصر للإسكان المدرجة فى برنامج الطروحات المعلن بالإضافة إلى طرح حصة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى.

وقال إن عملية طرح مصر الجديدة ستتم بعد إتمام عملية تطويرها وتحويلها لربحية من مشروعات منفذة بالفعل، متوقعًا أن يتم الطرح خلال العام المقبل عبر التنازل عن حصص أغلبية فى الشركات المذكورة ومن بينها مصر الجديدة.

وأكد أن القابضة تراجعت عن التخلى عن حصتها المتبقية بشركة مدينة مصر والبالغة نحو 15% وستظل محتفظة بها، ولكنها ستخفض مساهماتها أيضًا فى عدد من الشركات المشتركة من بينها الشمس للإسكان والتعمير، وزهراء المعادى للتنمية والاستثمار عبر طرح حص أغلبية أيضًا.