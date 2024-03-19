شركات الحديد تفرج عن 70% من البضائع المحتجزة

دبرت البنوك لشركات حديد التسليح والصناعات المعدنية سيولة دولارية منذ بداية الشهر الجارى، ساهمت فى الإفراج عن 70% من إجمالى البضائع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع من الموانئ.

وقال أيمن العشرى نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة مجموعة العشرى ستيل للصلب، إن الجمارك أفرجت عن 70% من مستلزمات القطاع بالموانئ عقب التوجهات الرئاسية الأخيرة بالإفراج الفورى عن البضائع والسلع حتى الآن، ولازالت البنوك تعجل فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الإفراج عن البضائع المحتجزة لشركات الحديد جاء عقب مخاطبة البنوك للمستوردين لفتح اعتمادات مستندية لبضائعهم، لحصر احتياجاتهم الدولارية تمهيدًا للإفراج عنها.

ولفت إلى أن، شركة حديد العشرى أفرجت عن كامل بضائعها المحتجزة فى الموانئ منذ بدء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع، الأمر الذى يعجل بتراجع الأسعار فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.

وسجلت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة من يناير-سبتمبر 2023، لتسجل 1.226 مليار دولار في مقابل 1.225 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، إن الشركة أفرجت عن إجمالى بضائعها المحتجزة فى الموانئ خلال الثلاثة أيام الماضية، وتقدر بنحو 12 مليون دولار.

أضاف لـ ((البورصة))، أن البنوك خاطبت المستوردين لحصر احتياجاتهم من السيولة الدولارية واستيفاء الطلبات للبدء فى الإفراج عن البضائع المحتجزة والسلع فى الموانئ.

وأوضح، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات متتالية بقيمة 14 ألف جنيه منذ بداية الشهر الجارى مقارنة بمستويات 60 ألف جنيه، ليباع بنحو 48 ألف جنيه للطن متأثرًا بانخفاض الدولار فى السوق الموازي.

وقال أشرف الجارحى رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إن الشركة أفرجت عن كامل البضائع المحتجزة فى الموانئ عقب تدبير البنوك حوالى 15 مليون دولار لفتح اعتماد مستندى.

أضاف لـ ((البورصة))، أنه فى حال حدوث انخفاض فى سعر الدولار بالبنوك المحلية من المؤكد أن تستمر الشركة فى خفض أسعار منتجاتها من الحديد باعتباره أكثر السلع التى تأثرت مؤخرًا بانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازي.

وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار العام الماضى 2023 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2022، بحسب بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

بينما هبط إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، فيما تراجع حجم المبيعات أيضا بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.