شركات الحديد تفرج عن 70% من البضائع المحتجزة

(MENAFN
- Al-Borsa News) العشرى: الإفراجات السريعة ستقود أسعار حديد التسليح إلى التراجع
دبرت البنوك لشركات حديد التسليح والصناعات المعدنية سيولة دولارية منذ بداية الشهر الجارى، ساهمت فى الإفراج عن 70% من إجمالى البضائع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع من الموانئ.
وقال أيمن العشرى نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة مجموعة العشرى ستيل للصلب، إن الجمارك أفرجت عن 70% من مستلزمات القطاع بالموانئ عقب التوجهات الرئاسية الأخيرة بالإفراج الفورى عن البضائع والسلع حتى الآن، ولازالت البنوك تعجل فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الإفراج عن البضائع المحتجزة لشركات الحديد جاء عقب مخاطبة البنوك للمستوردين لفتح اعتمادات مستندية لبضائعهم، لحصر احتياجاتهم الدولارية تمهيدًا للإفراج عنها.
ولفت إلى أن، شركة حديد العشرى أفرجت عن كامل بضائعها المحتجزة فى الموانئ منذ بدء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع، الأمر الذى يعجل بتراجع الأسعار فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
وسجلت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة من يناير-سبتمبر 2023، لتسجل 1.226 مليار دولار في مقابل 1.225 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ((المراكبى)) تفرج عن بضائع بـ 12 مليون دولار فى ثلاثة أيام
وقال حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، إن الشركة أفرجت عن إجمالى بضائعها المحتجزة فى الموانئ خلال الثلاثة أيام الماضية، وتقدر بنحو 12 مليون دولار.
أضاف لـ ((البورصة))، أن البنوك خاطبت المستوردين لحصر احتياجاتهم من السيولة الدولارية واستيفاء الطلبات للبدء فى الإفراج عن البضائع المحتجزة والسلع فى الموانئ.
وأوضح، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات متتالية بقيمة 14 ألف جنيه منذ بداية الشهر الجارى مقارنة بمستويات 60 ألف جنيه، ليباع بنحو 48 ألف جنيه للطن متأثرًا بانخفاض الدولار فى السوق الموازي. ((الجارحى)): 15 مليون دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها حتى الآن
وقال أشرف الجارحى رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إن الشركة أفرجت عن كامل البضائع المحتجزة فى الموانئ عقب تدبير البنوك حوالى 15 مليون دولار لفتح اعتماد مستندى.
أضاف لـ ((البورصة))، أنه فى حال حدوث انخفاض فى سعر الدولار بالبنوك المحلية من المؤكد أن تستمر الشركة فى خفض أسعار منتجاتها من الحديد باعتباره أكثر السلع التى تأثرت مؤخرًا بانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازي.
وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار العام الماضى 2023 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2022، بحسب بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
بينما هبط إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% إلى 8.047 مليون طن، فيما تراجع حجم المبيعات أيضا بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
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