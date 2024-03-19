السيارات تلحق بقطار تدبير الدولار.. وبوادر على هدوء الأسعار

بدأ القطاع المصرفى التواصل مع وكلاء السيارات ومستوردي السيارات بهدف إعادة فتح الاعتماد المستندية لهم خلال الفترة المقبلة، فى انفراجة للقطاع الذى كان خارج أولويات البنوك لفترات طويلة.

ومنذ بداية الأزمة كانت السيارات إلى جانب 12 سلعة أخرى من بين السلع التى وجه“المركزى” بتقييد التدبير لها، وحتى مع انفراج الأزمة قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن السلع تامة الصنع والسلع الكمالية ليست ضمن نطاق الأولويات لتدبير الدولار.

موضوعات((كيان إيجيبت)) تطرح طرازات ((سيات)) موديل 2024 تسلا ترفع أسعار السيارات الكهربائية من طراز واي ((أبو غالى موتورز)) تعلن أسعار طرازات ((جيلى)) لشهر مارس الجارى

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، إن البنوك تتواصل مع الوكلاء والمستوردين الذين قاموا باستيراد شحنات خلال الفترة السابقة تمهيدًا لإتمام عملية الإفراج عنها من الموانئ.

أشار إلى أن البنوك تتواصل أيضًا مع الشركات لتحدد حجم احتياجها من الدولار لاستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج.

أوضح أن الحديث عن توافر الدولار وانفراج الأزمة، دفع الكثير من المستهلكين لتأجيل قرارات الشراء، ما أجبر التجار على تخفيض قيم“الأوفر برايس” لسرعة البيع لتختفى عن السوق تمامًا.

ومع التوقعات بزيادة المعروض، وتدبير الدولار على أسعار أقل من السوق الموازي، بدأت بعض الشركات تقديم تخفيضات على أسعار سياراتها وإطلاق عروض تتضمن رد فارق السعر للحاجزين حال انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

ويذكر، أن شركة عربيات إيجيبت، وكيل علامة“كى جى إم” KGM الكورية في مصر، كشفت رسمياً خفض أسعار سيارات توريس بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه، طرازات ((تيفولى)) و((XLV)) بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه بداية من الخميس الماضى.

وبنهاية الأسبوع الماضى، أعلنت شركة ((أوتو موبيلتى)) وكيل علامة جيلي الصينية في السوق المصري، إطلاق شعار (اشترى دلوقتى.. واسترد الفرق!) وذلك عبر الصفحة الرسمية للعلامة على مواقع التواصل الاجتماعى“فيس بوك”.

وقالت الشركة، إنه سيتم تسليم العملاء الحاجزين خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة للصيانة المجانية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلو متر أيهما أقرب وذلك لكافة طرازات جيلى المطروحة، خلال الفترة الحالية وحتى منتصف شهر مايو الجارى.

وقال محمد الشيخ، رئيس قطاع المبيعات والتسويق للعلامة التجارية“إم جى” بمجموعة المنصور للسيارات، إن سوق السيارات سيشهد خلال الفترة الحالية دراسة المتغيرات الجديدة التى طرأت على السوق عقب زيادة سعر الصرف الرسمى بالبنوك، والدولار الجمركى أيضًا.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ ((البورصة)) إن الوكلاء والمستوردين ينتظرون قيام البنوك بسرعة تدبير العملة اللازمة لدفع مستحقات الشركات العالمية وهو ما يسهم فى ضبط أسعار السيارات وتوحيدها بالسوق خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن بعض شركات السيارات اتجهت مؤخرًا لتعليق المبيعات لوقت مؤقت لحين استقرار السوق وإعادة احتساب التكلفة من جديد.

وذكر أن الطرازات المعفاة من الجمارك، مثل السيارات تركية المنشأ أو الأوروبية، والتى تتحمل كلا من (ضرائب الجدول، والقيمة المضافة، والأرباح التجارية والصناعية) عند الإفراج عنها من الموانئ، سوف تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية.

أشار“زيتون” إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت اتجاه الموزعين وتجار السيارات لتقديم تخفيضات على أسعار السيارات كخطوة لانتهاء ظاهرة ((ألاوفر برايس)) خلال الأسبوع الماضى تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل إلى 800 ألف جنيه لبعض الماركات المطروحة داخل السوق المصري.



