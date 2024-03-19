((اتحاد المستثمرين)) يبحث مع ((المالية)) آليات تسريع وتيرة الإفراجات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد معيط وزير المالية الأسبوع المقبل، لمناقشة موقف الإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ.
وقال محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الإفراجات عن البضائع خلال الفترة الحالية تسير بشكل مقبول لكن لم تصل حتى الآن إلى المعدلات الطبيعية، لذلك على وزارة المالية الكشف عن الأوضاع فى جميع الموانئ وتبسيط إجراءات الإفراج لتسير بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة
شركات الحديد تفرج عن 70% من البضائع المحتجزة “البورصة” تكشف التفاصيل الكاملة لخطة“القابضة للتشييد” لهيكلة شركاتها التابعة قطاعات صناعية تطالب بمنحها الأولوية فى الإفراج عن بضائعها
أضاف لـ ((البورصة))، أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المستثمرين وفتح آفاق جديدة تمكنهم من الاستفادة من الفرص الواعدة فى بيئة عمل مواتية ترتكز على بنية عمل متطورة ومؤهلة لاستيعاب المقترحات والطلبات والمزيد من الاستثمارات فى جميع المجالات.
وذكر، أن الاجتماع يناقش أيضًا المشكلات والعقبات الضريبية والجمركية التى تواجه المستثمرين لتحفيز وتعزيز القطاعات التصديرية والإنتاجية.
أكد، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى لعودة ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المصانع لعودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى وقت تسعى فيه الحكومة لزيادة معدلات التصدير.
وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع محتجزة بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول عشرة أيام من الشهر الجارى.
MENAFN19032024000202011048ID1107998455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.