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((اتحاد المستثمرين)) يبحث مع ((المالية)) آليات تسريع وتيرة الإفراجات

3/19/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يلتقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد معيط وزير المالية الأسبوع المقبل، لمناقشة موقف الإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ.

وقال محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الإفراجات عن البضائع خلال الفترة الحالية تسير بشكل مقبول لكن لم تصل حتى الآن إلى المعدلات الطبيعية، لذلك على وزارة المالية الكشف عن الأوضاع فى جميع الموانئ وتبسيط إجراءات الإفراج لتسير بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المستثمرين وفتح آفاق جديدة تمكنهم من الاستفادة من الفرص الواعدة فى بيئة عمل مواتية ترتكز على بنية عمل متطورة ومؤهلة لاستيعاب المقترحات والطلبات والمزيد من الاستثمارات فى جميع المجالات.

وذكر، أن الاجتماع يناقش أيضًا المشكلات والعقبات الضريبية والجمركية التى تواجه المستثمرين لتحفيز وتعزيز القطاعات التصديرية والإنتاجية.

أكد، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى لعودة ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المصانع لعودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى وقت تسعى فيه الحكومة لزيادة معدلات التصدير.

وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع محتجزة بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول عشرة أيام من الشهر الجارى.

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