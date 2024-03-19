بروثفى كيه إن يكتب: تعزيز الرخاء الاقتصادى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحديات اقتصادية معقدة، ومع أن البعض من تلك الدول تتمتع بآفاق نمو قوية، إلا أن التضخم وضغوط أسعار الصرف الأجنبى والافتقار إلى البنية التحتية لأسواق رأس المال فيها من الممكن أن يؤدى إلى إحداث اضطراب فى المشهد الاقتصادي.

وفى هذا السياق، بمقدور المؤسسات المالية أن تلعب دور المحفّز لدفع عجلة التنمية، سواء من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية، أو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو تشجيع الاستثمار فى القطاعات التى تعتبر أساسية وحيوية للنمو الاقتصادي،

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ومع ذلك، يجب على المؤسسات المالية أن تضع نصب أعينها، قبل كل شيء، مواجهة التحديات التى تؤثر على بعض الاقتصادات الكبرى ومعالجتها.

أهمية إدراك أبعاد التحديات الاقتصادية:

يعتبر التضخم احد التحديات الكبيرة للعديد من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفى حين أن صندوق النقد الدولى يتوقع نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة بنسبة 4.0% فى العام المقبل، بارتفاع ملحوظ عن النسبة التى توقعها الصندوق لعام 2023، والتى بلغت 3.3%، إلا أن ارتفاع التضخم قد يعيق هذا النمو فى حال لم تتم السيطرة عليه. على سبيل المثال، يبلغ متوسط توقعات النمو فى نيجيريا، التى تعد أكبر اقتصاد فى المنطقة، 3.4% بحلول عام 2025 ومع ذلك، فقد

بلغ معدل التضخم 26.72% فى الربع الثالث من عام 2023، وهو الأعلى منذ عام 2003، ولذلك يخشى الخبراء الاقتصاديون من استمرار التضخم لعدة أشهر قادمة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة النيرة النيجيرية.

كما تعانى غانا، التى تشتهر باقتصادها النشط، من ارتفاع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوى 43.1% فى يونيو 2023، ويعود السبب الرئيسى فى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وانخفض هذا الرقم إلى أدنى مستوى له فى 14 شهراً ليصل إلى 35.2% فى أكتوبر، لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون المزيد من الضغوط الناتجة عن التضخم فى العام المقبل. فى إثيوبيا، ارتفع التضخم السنوى إلى 28% فى أواخر عام 2023. وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتوقعون انخفاض هذا المعدل خلال العام المقبل، إلا أن استمرار انخفاض قيمة البير الإثيوبي، إلى جانب العجز التجارى المتزايد ونقص سلسلة التوريد، قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أما التحدى الاقتصادى الثانى والرئيسى فى دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيتمثل فى الوصول إلى الخدمات المالية، ونتيجة للتقدم المحرز حتى الآن، فإن أكثر من نصف الأفراد فى المنطقة يحظون بإمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية، على الرغم من أن هذه النسبة لاتزال أقل من المتوسط العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تباطؤ وتيرة تحديث البنية التحتية وتطويرها إلى أن نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل لا تتجاوز 25% فقط.

وقد أدى انخفاض مستوى توافر الخدمة، وضعف البنية التحتية للكهرباء وخطط البيانات باهظة الثمن إلى الحدّ من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. ومع ذلك، فإن بلداناً مثل غانا ونيجيريا تعانى أيضاً من تفاوتات كبيرة بين الجنسين، بما فى ذلك الافتقار إلى المعرفة المالية وانتشار الثقافة التى تشجع على الاعتماد مالياً على الرجال.

يلعب الشمول المالى دوراً رئيسياً فى الاستقرار والنمو الاقتصادي. كما أنه يساعد على زيادة الادخار وتأسيس الشركات وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، وزيادة فرص التجارة الدولية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، مما يشكل قوة دافعة لتحسين وانتعاش الاقتصاد.

أهمية الحاجة إلى توفر أسواق رأس المال القوية والأنظمة المالية الراسخة

تزامناً مع سعى دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى معالجة التضخم وتحسين الإيرادات وتعزيز الشمول المالي، يكتسب نمو أسواق رأس المال وإدارة مخاطر أسعار الصرف الأجنبى أهمية جديدة بالنسبة لها. كما أن الوصول المفتوح إلى أسواق رأس المال سيؤدى إلى توظيف فائض الوفورات فى استثمارات طويلة الأجل، مما يشجع على تحفيز النمو الاقتصادي.

وفى حين أن بعض الاقتصادات فى المنطقة لم تلتزم بعد بفتح أسواق رأس المال، إلا أن بعض البلدان الأخرى ذات الاقتصادات الكبيرة مثل نيجيريا، لديها أسواق رأس مال قوية من المتوقع أن تُدر أرباحاً هائلة.

وقد افتتحت أنغولا، التى تحاول أن تصبح واحدة من أكبر خمسة اقتصادات فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤخراً سوقاً للأوراق المالية بعد أكثر من عقد من التأخير والانتكاسات. وفى الوقت نفسه، أظهرت بعض التقارير بأن سوق الأوراق المالية فى كينيا قد تكبّدت خسائر فادحة على مستوى العالم فى أكتوبر 2023.

وانتشرت عمليات البيع على نطاق واسع بسبب تململ المستثمرين الناجم عن القروض المصرفية المتعثّرة، وارتفاع فواتير استيراد الطاقة والمواد الغذائية، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

يعتبر تعزيز الأنظمة المالية أمراً بالغ الأهمية للاقتصادات الناشئة عندما يتعلق الأمر بتوسيع التجارة العالمية من خلال أسواق رأس المال، لأن أسواق رأس المال المتطورة المدعومة بتدابير اقتصادية تعمل على التخفيف من مخاوف المستثمرين، وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التى يمكن توجيهها إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد، مثل تطوير البنية التحتية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. ومن شأن تدفق رأس المال هذا أن يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الأفراد فى تكوين الثروة، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى الحد من الفقر.

الدور المحورى للمؤسسات المالية:

تلعب المؤسسات المالية دوراً حاسماً فى دفع عجلة الازدهار الاقتصادى فى دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى رأس المال السهمي، وترتيب تمويل الديون ومساعدة الشركات على حشد الأموال اللازمة للنمو من خلال عمليات الطرح للاكتتاب العام. ولذلك، فقد أصبح من المهم الآن، أكثر من أى وقت مضى، أن تستخدم البنوك الحلول التقنية للتخفيف من الأعباء التشغيلية وتوفير رؤى دقيقة للسوق.

على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات استخدام تطبيقات التحليلات لتحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة لتقييم مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية بدقة أكبر. ويمكنها أيضاً استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرائدة فى القطاع لتحسين مراكزها فى ظل القيود التنظيمية المتعددة وقياس ومراقبة مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى ذلك، يعمل حل إدارة الخزينة القوى أيضاً على تقليل الجهد اليدوى بشكل كبير عبر أتمتة سير العمل، مما يساهم إلى حد كبير فى تحسين عملية صنع القرار.

تعتبر التوقعات الاقتصادية لدول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واعدة، حيث تستعد العديد من الدول لتحقيق نمو قوى فى عام 2024 وما بعده، ومع ذلك، فإن وجود أنظمة مالية قوية، وبيئة أعمال مفتوحة، وأسواق رأس المال التى تتسم بالأداء الجيد، تُشكّل مجتمعة عوامل مهمة لضمان النجاح. وللاضطلاع بدورها، يجب أن تستخدم المؤسسات المالية أحدث التقنيات الرائدة لتبسيط العمليات وتعزيزها وإدارة المخاطر، مع توفير الدعم الذى تحتاجه الشركات لتمكينها من تحقيق التقدم والازدهار.

وفى حال استمرار دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى التطور والتغلب على التحديات الإقليمية، فإن التآزر بين السياسات الاقتصادية ودعم الشمول المالى وتطوير أسواق رأس المال القوية سيكون له دور فعال فى تشكيل مستقبل مشرق للمنطقة برمّتها.

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