برنت يتجاوز 87 دولاراً محققاً أعلى تسوية منذ نهاية سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق التغيرات المحتملة في العرض والطلب العالمي، تزامنًا مع ترقب قرارات السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية في العالم.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.55% بما يعادل 49 سنتًا عند 87.38 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد في نهاية الجلسة منذ 27 سبتمبر 2023 (87.68 دولار).
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.7% أو 57 سنتًا إلى 82.73 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ جلسة 19 أكتوبر 2023 (82.98 دولار).
وقال“هان تان”، كبير محللي السوق لدى“إكسينيتي”:“حصلت أسعار النفط على دفعة صعودية في بداية الأسبوع عقب هجمات على المصافي الروسية، وبيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات، إلى جانب تعهد العراق بخفض صادرات النفط”، بحسب“ماركت ووتش”.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 900 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107998453
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