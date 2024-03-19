برنت يتجاوز 87 دولاراً محققاً أعلى تسوية منذ نهاية سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم الأسواق التغيرات المحتملة في العرض والطلب العالمي، تزامنًا مع ترقب قرارات السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية في العالم.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.55% بما يعادل 49 سنتًا عند 87.38 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد في نهاية الجلسة منذ 27 سبتمبر 2023 (87.68 دولار).

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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.7% أو 57 سنتًا إلى 82.73 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية للعقد منذ جلسة 19 أكتوبر 2023 (82.98 دولار).

وقال“هان تان”، كبير محللي السوق لدى“إكسينيتي”:“حصلت أسعار النفط على دفعة صعودية في بداية الأسبوع عقب هجمات على المصافي الروسية، وبيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات، إلى جانب تعهد العراق بخفض صادرات النفط”، بحسب“ماركت ووتش”.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 900 ألف برميل.

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