مورجان ستانلي يحذر: التحول بعيداً عن الدولار يهدد سوق الأسهم الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت وحدة إدارة الاستثمارات التابعة لبنك“مورجان ستانلي” متداولي الأسهم، من أن“القوى الهيكلية” التي تؤثر على الدولار تهدد بالانتقال إلى الأسهم الأمريكية بدورها.
ووجهت كبيرة مسؤولي الاستثمار في الوحدة“ليزا شاليت” في مذكرة الإثنين، رسالة للمستثمرين قالت فيها:“فكروا في الاستعداد لتغيير نظام الدولار الأمريكي”.
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وكتبت:“في حين أن الارتباط ليس سببياً، فإن الارتباط بين قوة الدولار الأمريكي ونسبة السعر إلى الربح يستحق المراقبة الآن، حيث إن دورة السوق الصاعد للدولار قد تكون في مرحلة النضج”.
ووفقاً لشاليت فإن قوة الدولار كانت في“قلب نظام المال السهل” في الولايات المتحدة ـ التي قامت على خفض التضخم المرتبط بالواردات وأسعار الطاقة ـ وهو ما عزز أداء سوق الأسهم في الآونة الأخيرة.
وتابعت أن تدهور العلاقات مع الصين، ونهاية إدارة منحنى العائد في اليابان، وارتفاع أسعار البيتكوين والسلع الأساسية، عوامل تشير إلى أن ارتفاع العملة الأمريكية“ربما وصل إلى الحد الأقصى”.
ومن ثم فإن الاتجاه الهبوطي الأوسع في الدولار سوف ينتقل إلى الأسهم الأمريكية عبر مضاعفات الربحية، والتي كان توسعها مسؤولاً عن قسم كبير من مكاسب السوق الأخيرة.
منذ بداية مارس، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، فيما ارتفعت أسعار الذهب والبيتكوين إلى مستويات قياسية.
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