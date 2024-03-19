مورجان ستانلي يحذر: التحول بعيداً عن الدولار يهدد سوق الأسهم الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت وحدة إدارة الاستثمارات التابعة لبنك“مورجان ستانلي” متداولي الأسهم، من أن“القوى الهيكلية” التي تؤثر على الدولار تهدد بالانتقال إلى الأسهم الأمريكية بدورها.

ووجهت كبيرة مسؤولي الاستثمار في الوحدة“ليزا شاليت” في مذكرة الإثنين، رسالة للمستثمرين قالت فيها:“فكروا في الاستعداد لتغيير نظام الدولار الأمريكي”.

موضوعاتداو جونز يرتفع أكثر من 300 نقطة عند الإغلاق مع ترقب قرار الفيدرالي هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح بنك المغرب يثبت سعر الفائدة دون تغير عند 3%

وكتبت:“في حين أن الارتباط ليس سببياً، فإن الارتباط بين قوة الدولار الأمريكي ونسبة السعر إلى الربح يستحق المراقبة الآن، حيث إن دورة السوق الصاعد للدولار قد تكون في مرحلة النضج”.

ووفقاً لشاليت فإن قوة الدولار كانت في“قلب نظام المال السهل” في الولايات المتحدة ـ التي قامت على خفض التضخم المرتبط بالواردات وأسعار الطاقة ـ وهو ما عزز أداء سوق الأسهم في الآونة الأخيرة.

وتابعت أن تدهور العلاقات مع الصين، ونهاية إدارة منحنى العائد في اليابان، وارتفاع أسعار البيتكوين والسلع الأساسية، عوامل تشير إلى أن ارتفاع العملة الأمريكية“ربما وصل إلى الحد الأقصى”.

ومن ثم فإن الاتجاه الهبوطي الأوسع في الدولار سوف ينتقل إلى الأسهم الأمريكية عبر مضاعفات الربحية، والتي كان توسعها مسؤولاً عن قسم كبير من مكاسب السوق الأخيرة.

منذ بداية مارس، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، فيما ارتفعت أسعار الذهب والبيتكوين إلى مستويات قياسية.