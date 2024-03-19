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تراجع الحيازات الأجنبية من السندات الأمريكية بضغط من الصين

3/19/2024 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الحكومة الأمريكية في بداية هذا العام، عقب شهرين متتالين سجلت خلالهما مستويات قياسية مقارنة بالسلسلة الزمنية التي تعود لعام 2000، متجاوزة حاجز 8 تريليونات دولار.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، انخفاض حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية 32.4 مليار دولار إلى 8.02 تريليون دولار في يناير، بعد أن بلغت مستوى قياسي قدره 8.05 تريليون دولار في ديسمبر.

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ولا تزال اليابان أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات المتحدة، حيث زاد المستثمرون اليابانيون حيازاتهم من ديون الحكومة الأمريكية خلال الشهر لتتجاوز 1.15 تريليون دولار من 1.14 تريليون دولار في ديسمبر.

بينما خفضت الصين حيازتها من سندات الولايات المتحدة عقب شهرين متتالين من الارتفاع، حيث بلغت الحيازة الصينية في يناير 797.7 مليار دولار، بعد ارتفاعها في ديسمبر إلى 816.3 مليار دولار.

واستقرت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث تغيرت حيازتها من الديون الأمريكية بشكل طفيف خلال الشهر عقب انخفاضها من 753.7 مليار دولار إلى 753.5 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN19032024000202011048ID1107998451

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