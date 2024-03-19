تراجع الحيازات الأجنبية من السندات الأمريكية بضغط من الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الحكومة الأمريكية في بداية هذا العام، عقب شهرين متتالين سجلت خلالهما مستويات قياسية مقارنة بالسلسلة الزمنية التي تعود لعام 2000، متجاوزة حاجز 8 تريليونات دولار.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، انخفاض حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية 32.4 مليار دولار إلى 8.02 تريليون دولار في يناير، بعد أن بلغت مستوى قياسي قدره 8.05 تريليون دولار في ديسمبر.
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ولا تزال اليابان أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات المتحدة، حيث زاد المستثمرون اليابانيون حيازاتهم من ديون الحكومة الأمريكية خلال الشهر لتتجاوز 1.15 تريليون دولار من 1.14 تريليون دولار في ديسمبر.
بينما خفضت الصين حيازتها من سندات الولايات المتحدة عقب شهرين متتالين من الارتفاع، حيث بلغت الحيازة الصينية في يناير 797.7 مليار دولار، بعد ارتفاعها في ديسمبر إلى 816.3 مليار دولار.
واستقرت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث تغيرت حيازتها من الديون الأمريكية بشكل طفيف خلال الشهر عقب انخفاضها من 753.7 مليار دولار إلى 753.5 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107998451
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