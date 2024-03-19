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بنك المغرب يثبت سعر الفائدة دون تغير عند 3%

3/19/2024 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%.

وأفاد بنك المغرب – في بيان صحفي صدر بعد اجتماع عقده اليوم – بأن“المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3%، لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار؛ وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظروف الاقتصادية والتضخم عن كثب”.

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