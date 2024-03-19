بنك المغرب يثبت سعر الفائدة دون تغير عند 3%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%.
وأفاد بنك المغرب – في بيان صحفي صدر بعد اجتماع عقده اليوم – بأن“المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3%، لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار؛ وبالتالي، قرر الإبقاء عليه دون تغيير، مع مواصلة تتبع تطور الظروف الاقتصادية والتضخم عن كثب”.
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