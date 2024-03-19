هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط للشحن من 5 إلى 15 مايو 2024.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يومًا.
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وأضافت تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين) جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الحالي.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107998449
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