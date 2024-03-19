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هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح

3/19/2024 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط للشحن من 5 إلى 15 مايو 2024.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يومًا وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يومًا.

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وأضافت تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين) جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الحالي.

المصدر:

MENAFN19032024000202011048ID1107998449

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