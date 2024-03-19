الوزراء السعودي يوافق على إقامة حوار مالي رفيع المستوى مع مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء السعودي على إقامة حوار مالي رفيع المستوى مع مصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية:“وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى”.
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