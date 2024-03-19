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الوزراء السعودي يوافق على إقامة حوار مالي رفيع المستوى مع مصر

3/19/2024 11:22:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء السعودي على إقامة حوار مالي رفيع المستوى مع مصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية:“وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى”.

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