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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار

3/19/2024 11:19:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 15 درجة مئوية)، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية. وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء.

وخلال ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 20 درجة مئوية)، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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