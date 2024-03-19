استشهاد شاب من جنين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN/ استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساءالثلاثاء، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب زياد فرحان دياب حمران (31 عاما) بالقرب من مدخل بلدة بيت فجار، بمحاذاة مفترق التجمع الاستعماري "غوش عتصيون"، المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وتركته ينزف على الأرض إلى أن ارتقى شهيدا، قبل أن تحتجز جثمانه.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد حمران من قرية الهاشمية غرب جنين، مشيرا إلى أن القرية شهدت مسيرة حاشدة عقب الإعلان عن استشهاده، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في الهاشمية وجنين ومخيمها الشهيد حمران.

وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن الشاب حمران نفذ عملية إطلاق نار عند مفترق "غوش عتصيون" أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.