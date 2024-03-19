استشهاد شاب من جنين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN/ استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء
الثلاثاء، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب زياد فرحان دياب حمران (31 عاما) بالقرب من مدخل بلدة بيت فجار، بمحاذاة مفترق التجمع الاستعماري "غوش عتصيون"، المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وتركته ينزف على الأرض إلى أن ارتقى شهيدا، قبل أن تحتجز جثمانه.
وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد حمران من قرية الهاشمية غرب جنين، مشيرا إلى أن القرية شهدت مسيرة حاشدة عقب الإعلان عن استشهاده، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.
ونعت القوى الوطنية والإسلامية في الهاشمية وجنين ومخيمها الشهيد حمران.
وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن الشاب حمران نفذ عملية إطلاق نار عند مفترق "غوش عتصيون" أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.
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