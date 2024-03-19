Wednesday, 20 March 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شاب من جنين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

3/19/2024 11:19:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN/ استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء
الثلاثاء، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب زياد فرحان دياب حمران (31 عاما) بالقرب من مدخل بلدة بيت فجار، بمحاذاة مفترق التجمع الاستعماري "غوش عتصيون"، المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، وتركته ينزف على الأرض إلى أن ارتقى شهيدا، قبل أن تحتجز جثمانه.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد حمران من قرية الهاشمية غرب جنين، مشيرا إلى أن القرية شهدت مسيرة حاشدة عقب الإعلان عن استشهاده، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في الهاشمية وجنين ومخيمها الشهيد حمران.

وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن الشاب حمران نفذ عملية إطلاق نار عند مفترق "غوش عتصيون" أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

MENAFN19032024000205011050ID1107998446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث