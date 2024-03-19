27 شهيدا معظمهم من النازحين في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /استشهد 27 مواطنا على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.
كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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