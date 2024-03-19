8 توقعات للأمن الإلكتروني لعام 2024 وما بعده

كشفت جارتنر عن أبرز ثمانية توقعات في مجال الأمن الإلكتروني لعام 2024 وما بعده. وشملت قائمة أهم التوقعات عدداً من النقاط منها أن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي سيسهم في تقليص فجوة مهارات الأمن الإلكتروني وتقليل حوادث الأمن الإلكتروني المتعلقة بالموظفين؛ وقيام ثلثي المؤسسات المدرجة على قائمة ((جلوبال 100)) بتمديد نطاق التأمين الخاص بالمديرين والمسؤولين ليشمل قادة الأمن الإلكتروني، وذلك بسبب الانكشاف القانوني الشخصي؛ وأن تبلغ تكلفة مكافحة المعلومات المغلوطة بالنسبة للمؤسسات أكثر من 500 مليار دولار.

وقالت ديبتي غوبال، مديرة أبحاث لدى جارتنر: مع انتقالنا إلى ما هو أبعد من حدود الممكن مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تلوح أمامنا فرص المساعدة في حل بعض المشاكل المستمرة التي يشهدها الأمن السيبراني. وتوصي جارتنر بأن يقوم قادة الأمن الإلكتروني بإدراج افتراضات التخطيط الاستراتيجي التالية في استراتيجيات الأمن الإلكتروني الخاصة بهم خلال العامين المقبلين.

1. بحلول عام 2028، سيسهم اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقليص فجوة مهارات الأمن الإلكتروني، ما يلغي الحاجة إلى توفير تعليم متخصص من 50% من شواغر الأمن السيبراني للمبتدئين.

2. بحلول عام 2026، ستشهد المؤسسات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وهيكل مدمج قائم على المنصات وذلك في برامج سلوك وثقافة الأمن الإلكتروني (SBCP)، انخفاضاً بنسبة 40% في حوادث الأمن الإلكتروني الناتجة عن سلوك الموظفين.

3. خلال الفترة الممتدة إلى عام 2026، ستقوم 75% من المؤسسات بإلغاء الأنظمة غير المُدارة والقديمة والأنظمة الإلكترونية المادية، وذلك من استراتيجيات الثقة الصفرية لديها.

4. بحلول عام 2027، ستقوم ثلثا المؤسسات المدرجة على قائمة على قائمة ((جلوبال 100)) بتمديد نطاق التأمين الخاص بالمديرين والمسؤولين ليشمل قادة الأمن الإلكتروني، وذلك بسبب الانكشاف القانوني الشخصي.

5. بحلول عام 2028، من المتوقع أن يتخطى إنفاق المؤسسات على مكافحة المعلومات المغلوطة 500 مليار دولار ليستهلك بذلك 50% من ميزانيات التسويق والأمن الإلكتروني.

6. خلال الفترة الممتدة إلى عام 2026، سيتولى 40% من قادة إدارة الهوية والوصول (IAM) المسؤولية الرئيسية لكشف الاختراقات المرتبطة بإدارة الهوية والوصول والاستجابة لها.

7. بحلول عام 2027، ستجمع 70% من المؤسسات بين ضوابط منع ضياع البيانات وإدارة المخاطر الداخلية مع سياق إدارة الهوية والوصول من أجل تحديد السلوك المشبوه بفعالية أكبر.

8. بحلول عام 2027، ستسهم 50% من وظائف الأمن الإلكتروني في إعادة تصميم أمن التطبيقات التي سيتم استخدامها بصورة مباشرة من قبل الخبراء غير المختصين في الأمن الإلكتروني وستعود ملكيتها إلى مالكي التطبيقات.