«يونيليفر» تعتزم شطب 7500 وظيفة في إطار عملية إصلاح

أعلنت شركة ((يونيليفر))، عملاق السلع الاستهلاكية في بريطانيا، اعتزامها شطب نحو 7500 وظيفة عالمياً، كجزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى توفير نحو 684 مليون جنيه إسترليني (869 مليون دولار) على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقالت الشركة، التي تمتلك علامات تجارية لإنتاج الصابون مثل ((مارمايت)) و((دوف))، إن الوظائف التي ستتأثر بقرار الشطب، تعتمد إلى حد كبير على المكاتب، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتوفير الأموال.

وأوضحت المجموعة أنه من المقرر أن يتم استشارة الموظفين بشأن شطب الوظائف، ولكنها لم تكشف عن الأماكن الذي سيتم فيها إجراء هذا الشطب.

ومن المتوقع أن تستمر الوظائف خلال العامين المقبلين.

جدير بالذكر أن ((يونيليفر)) يعمل لديها 128 ألف موظف على مستوى العالم، منهم 6000 في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هاين شوماخر: ((لقد التزمنا بموجب خطة عمل النمو، بالقيام بأمور أقل بشكل أفضل، وبتأثير أكبر))، مضيفاً أن ((التغييرات التي نعلن عنها اليوم ستساعدنا في تسريع هذه الخطة)).