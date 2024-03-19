الطرح العام لمنصة «ريديت» يكشف واقع «سيليكون فالي»

عند إدراج ((ريديت)) في بورصة نيويورك الأسبوع المقبل، يتوقع أن يصل تقييم منصة التواصل الاجتماعي إلى 6.4 مليارات دولار، وهو أقل بكثير من تقييمها البالغ 10 مليارات دولار في 2021. وبذلك تكون ((ريديت)) أول شركة تقنية ناشئة رفيعة المستوى يتم إدراجها منذ ((إنستاكارت))، التي قدرت بـ10 مليارات دولار خلال طرح عام أولي في سبتمبر 2023، ما يمثل ربع تقييم المستثمرين لها في 2021. ورغم شطب نحو 35 مليار دولار من القيمة المفترضة للمساهمين، فإن الاكتتابات العامة الأولية عبر جولات التقييم المنخفضة لا تقابل حالياً بالسخرية في ((سيليكون فالي)). بدلاً من ذلك، فإنها تعتبر إشارة لعودة المنطق تدريجيا لرأس المال المغامر.

وقال فينكي جانيسان، الشريك في شركة ((مينلو فينشرز)): ((لن يصبح الطرح العام الأولي عبر جولات تقييم منخفضة شائعاً فحسب، بل سيكون هو القاعدة لفئة عام 2021))، في إشارة لمجموعة ((شركات المراحل المتأخرة))، التي ارتفع تقييمها بشدة عام 2021، عندما ضخ المستثمرون مبالغ خيالية بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وبلغ الإنفاق الاستثماري الأمريكي في 2021 رقماً قياسياً قدره 345 مليار دولار، وهو ضعف العام السابق عليه.

والآن، تواجه الشركات الناشئة نفاد السيولة النقدية، وتحتاج صناديق رأس المال المخاطر لإعادة بعض الأموال إلى مستثمريها. وقال جانيسان: ((أنا أشجع كل شركاتنا التي لديها بيانات مالية تدعم طرح أسهمها للاكتتاب العام.. فالانخفاض هو الاتجاه الجديد الصاعد)). وهي وجهة نظر انتشرت بثقة متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة في وادي السيليكون، بسبب ارتفاع أسهم التكنولوجيا، الذي يعود إلى حد ما للآفاق المزدهرة للذكاء الاصطناعي.

وقال لي أحد المؤسسين المشاركين في شركة استثمارية ضخمة إن ((الناس الذين كانوا يختبئون في كهوفهم، يتجولون الآن خارجها، ويشعرون بالراحة، وهذا ملموس)).

وقد تعوض الاستثمارات الجديدة الناجحة في الذكاء الاصطناعي عن العديد من التقديرات الخاطئة في الماضي القريب. وهناك توافق متزايد على أنه حان الوقت للمؤسسين للتغاضي عن كبريائهم؛ وقبول تقييمات أقل للمساعدة في خلق أرضية جديدة لأسهمهم لتنمو مرة أخرى، وهذا يساعد على تشجيع كل الشركات الناشئة اللاحقة لهم على فعل الشيء نفسه. لكن لن يتبع الجميع النهج نفسه.

وقال جون كوليسون، المؤسس المشارك في شركة ((سترايب)) لصحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع: ((لست في عجلة من أمري)) لطرح عام أولي لشركة المدفوعات البالغ قيمتها 65 مليار دولار. لكن قد يساعد دخول بعض الشركات القوية إلى السوق بأسعار معدلة في إزالة المعارضة النفسية القديمة المرتبطة بالتمويل عن طريق التقييم المنخفض، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة ((سيليكون فالي)). وربما كان على مستثمري ((ريديت)) إدراك حقيقة أنها ليست شركة بقيمة 10 مليارات دولار عند الطرح العام الأولي، ولكن إذا أبلت الشركة بلاء حسنا، فقد يصبح التقييم المنخفض أرضية لسعر أسهمها.

رغم ذلك، عندما تبدأ عمليات الإدراج في الظهور بقوة، ستكون هناك بعض العواقب الأليمة بشكل خطير على المستثمرين في المراحل المتأخرة الذين غذوا فقاعة الشركات الناشئة خلال عام 2021. فهناك مئات الشركات التي تم تمويلها في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، وكان ينبغي إغلاقها أو بيعها، لكنها تمكنت فقط من تأجيل قدرها الحتمي. وقد لا يكون خفض التقييم الحل الأسوأ بالنسبة للكثير منها. كما تسلط الأزمة التي تلوح في الأفق الضوء على تكلفة اتباع عقلية القطيع في صناعة رأس المال الاستثماري، التي أصبحت معتادة وبأريحية على التحرك في حشود وفي الاتجاه نفسه. وقد يؤدي الاندفاع إلى تقويض الانضباط.

في عام 2021، تنافست الصناديق الاستثمارية ذات السيولة الضخمة على طرق للاستثمار في شركات ناشئة ذات تقييمات أولية باهظة. وغالباً، وقعت هذه الصناديق على شروط حماية رئيسية، بما في ذلك السماح لهم بالاعتراض على طرح عام أولي بأقل من سعر معين.

وعلى عكس بيع أو تصفية الشركات، يحول الإدراج في البورصة كل الأسهم الممتازة التي يحتفظ بها المستثمرون المغامرون لأسهم عادية مثل التي لدى الموظفين والإدارة؛ ما يلغي الحقوق المختلفة التي حصلوا عليها خلال جولات التمويل الخاصة. ويؤدي خفض القيمة وغياب الضمانات إلى امتلاك المستثمرين في المراحل المتأخرة وسائل محدودة لمنع القرارات التي قد تؤدي إلى خسائر عقابية.

يشار إلى أن شركة ((سيكويا كابيتال))، التي استثمرت 300 مليون دولار في ((إنستاكارت)) على مدار عمرها كشركة خاصة، حققت أرباحاً غير محققة تزيد على مليار دولار عندما تم إدراجها، ولكن في مرحلة ما كانت قيمة تلك الاستثمارات 5 مليارات دولار.

ورأت الشركات بما في ذلك ((سيكويا كابيتال))، و((تي رو برايس))، و((فيدليتي))، و((أندريسن هورويتز)) التي استثمرت مجتمعة 265 مليون دولار في ((إنستاكارت)) خلال عام 2021 أن قيمة هذه الاستثمارات انخفضت بنسبة 75%.

وقال مستثمر في رأس المال المخاطر لدى شركة تسيطر على مليارات الدولارات: ((أصبح الوضع أكثر وضوحاً بأن ما تم الاكتتاب عليه لم يعد قائماً)). فإذا كان وادي السيليكون يتحرك عبر مراحل الحزن من الإنكار والغضب إلى القبول، قد يكون ذلك تطوراً إيجابيا على المدى الطويل.