80 مؤسسة تجارية تشارك بمعرض رمضان والعيد في الفجيرة

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، معرض رمضان والعيد المقام في مركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة والذي تنظمه شركة فوهاي للمعارض بالتعاون مع الغرفة، بحضور سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وخالد زكي مدير الشركة المنظمة وعدد من أصحاب الأعمال. وتشارك في المعرض 80 مؤسسة من أصحاب العلامات التجارية في الدولة.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي حرص الغرفة على تنظيم معارض استهلاكية ومتخصصة للغرفة ترقى إلى مستوى الطموحات وتساهم في ازدهار نشاط المعارض في الفجيرة.

من جانبه قال سلطان الهنداسي إن الغرفة تسعى إلى ترسيخ مفهوم صناعة المعارض وتجسيد مزاياها في أوساط القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار خطة عمل لتنظيم معارض في الفترة المقبلة بما يسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة السياحة والخدمات في الإمارة.

وأوضح أن المعرض يزخر بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترضي مختلف أذواق مقيمي الإمارة وزوارها من كافة الفئات العمرية للاحتفاء بالشهر الفضيل. ويتميز بالعروض المغرية والتخفيضات الجاذبة على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات التي تعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الرمضاني.

وأشار إلى أنه تم عرض مختلف المنتجات من الملابس الجاهزة والعبايات وملابس الأطفال والإكسسوار والعطور والأحذية والحقائب والمصوغات الفضية ومستحضرات التجميل وكل ما يتعلق باحتياجات رمضان والعيد وذلك بأسعار مناسبة.

كما يضم المعرض مساحة مخصصة للأنشطة الترفيهية للأطفال بالإضافة إلى كافتيريات تقدم المأكولات الخفيفة والمرطبات، التي تهدف جميعها إلى منح الزوار تجربة رمضانية استثنائية.