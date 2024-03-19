«الإمارات التعاونية» توزع %30 أرباحاً استثنائية عن 2023

أعلنت جمعية الإمارات التعاونية، عن توزيع أرباح استثنائية لعام 2023 بنسبة 30% على المساهمين، وذلك بعد تحقيقها أرباحاً صافية تعد هي الأعلى على مستوى الجمعيات التعاونية في الدولة، مما يبرز قوة ونجاح الجمعية في إدارة أعمالها، وذلك وفقاً لتصريحات علي محمد بالرهيف، رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح علي بالرهيف أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع الأرباح بشكل مجزٍ، حيث سيتم توزيع 15% من قيمة المشتريات الأعضاء نقداً، و15% من رأس المال نقداً على الأسهم، معتبراً أن هذه النسبة من بين الأعلى في السوق وتعكس التزام الجمعية بمكافأة المساهمين وتعزيز قيمة استثماراتهم.

وأضاف أن جهود الجمعية لا تقتصر على توزيع الأرباح فحسب، بل تسعى لتعزيز دورها الخيري في المجتمع، إذ تقوم بدعم المؤسسات الخيرية داخل الدولة، بما في ذلك مؤسسة محمد بن راشد الإنسانية وبنك الطعام وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما تدعم وتستضيف مشاريع الأسر الإماراتية وتساهم في المشاريع الإنسانية داخل الدولة وخارجها، كما تساهم الجمعية بشكل مباشر في دعم استقرار الأسعار عبر الحملات الترويجية والخصومات التي تنفذها سنوياً بتكلفة تفوق 50 مليون درهم بخصومات في رمضان تتراوح بين 25% إلى 75%.

وتابع بالرهيف، إن الجمعية تعمل أيضاً على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة دبي، ومن بين الخطط المستقبلية للجمعية فتح فروع جديدة في مناطق مختلفة، مثل البرشاء والليسيلي، بالإضافة إلى بناء مركز تجاري في منطقة العوير. قال بالرهيف، إن التعاونية لديها خطة متكاملة للتوسع والانتشار لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة دبي، بالإضافة إلي زيادة وتنوع مصادر الدخل، مشيراً إلى أنه تم افتتاح فرع في منطقة القرهود، وهو ما يساعد على زيادة إيرادات الجمعية في المستقبل.

وتعتزم الجمعية فتح فرع جديد في منطقة البرشاء قريباً، حيث تم الحصول على الموافقات لترخيص فرع للجمعية في منطقة الليسيلي وتم إعداد المخططات لبناء مركز تجاري بمنطقة العوير تمهيداً لتقديمه لبلدية دبي والحصول على ترخيص البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الإمارات التعاونية تعزز دورها الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقديم الدعم للمجتمع المحلي وتشجيع التعاون والتضامن بين أعضاء المجتمع، وتسعى الجمعية بشكل مستمر لتعزيز الوعي بأهمية التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال تنظيم فعاليات وبرامج توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة المجتمع المحلي عن طريق توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.